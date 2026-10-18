شهادت ۷ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت/شمار کلی شهدا به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر رسید

با تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۲۵ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۵۱۷ نفر شهید و ۵ هزار و ۴۰۰ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر۲۰۲۳( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۱۷ نفر رسید.

این درحالی است که وزارت بهداشت غزه ساعاتی پیش اعلام کرد پیکر ۷۵ شهید که در منطقهٔ «الدرج» زیر آوار ساختمان‌های بمباران شده مانده بودند، تشییع شد.