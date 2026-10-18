ارتش روسیه یک مرکز لجستیکی و چند کشتی اوکراینی را هدف قرار داد

به گفته وزارت دفاع روسیه، یک شرکت آلمانی فعال در زمینه تأمین تجهیزات نظامی در شهر لوتسک اوکراین هدف قرار گرفت.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه صبح امروز، یکشنبه (۱۸ اکتبر) گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور مرکز لجستیکی شرکت «نووایا پوچتا» در شهر "راونو" اوکراین را که از آن برای نگهداری و توزیع محموله‌های دارای کاربرد دوگانه، از جمله قطعات مورد استفاده در پهپادهای میان‌برد و دوربرد استفاده می‌شد، هدف حمله قرار دادند.

علاوه بر این، این وزارتخانه شب گذشته نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه دفتر شرکت آلمانی «کرومبرگ اند شوبرت» در شهر "لوتسک" که در زمینه تعمیر خودروها و تجهیزات خودرویی مورد نیاز نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می‌کرد، را هدف قرار دادند.

طبق این اطلاعات، ارتش روسیه همچنین یک پست برق در منطقه ترنوپل و یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی را هدف حمله قرار دادند. این کشتی هنگام حرکت در دریا در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب بندر اودسا هدف قرار گرفت.

یک کشتی دیگر حامل محموله نظامی اوکراین در دریای سیاه هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک کشتی حامل محموله نظامی اوکراین را در آبهای دریای سیاه و در نزدیکی سواحل این کشور هدف قرار دادند. این وزارتخانه همچنین تصاویری از لحظه اصابت به کشتی منتشر کرد.

این کشتی باری در جریان عملیات شناسایی در آب‌های دریای سیاه شناسایی شد و فرماندهی نیروهای روسیه تصمیم گرفت با استفاده از پهپادهای «گران» به آن حمله کند.

علاوه بر این، در آب‌های دریای سیاه نیز یک شناور بدون سرنشین متعلق به نیروهای مسلح اوکراین شناسایی شد که با سرعت زیاد به سمت سواحل روسیه در حرکت بود. این شناور بر اثر اصابت دقیق موشک پرسه‌زن «لانتست» آسیب دیده و پس از آن به‌طور کامل از حرکت بازایستاد. سامانه‌های ثبت و نظارت تصویری نیز انفجار این شناورو انهدام کامل آن را ثبت کردند.

سرنگونی بیش از یک‌هزار پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه

وزارت دفاع روسیه امروز همچنین یادآور شد که نیروهای در حالت آماده‌باش رزمی پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته بیش از یک‌هزار فروند پهپاد مهاجم اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف روسیه، از جمله بر فراز منطقه لنینگراد و منطقه مسکو منهدم کردند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، پهپادهای اوکراینی علاوه بر مناطق مختلف روسیه، در آسمان جمهوری کریمه و آب‌های دریای سیاه نیز سرنگون شدند.

بیش از پانصد پهپاد فقط به سمت مسکو در حرکت بودند

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که طی شبانه‌روز گذشته ۵۱۲ فروند پهپاد به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند. به گفته وی، بخش عمده این پهپادها توسط سامانه‌های پدافند هوایی در فواصل دور منهدم شده و ۱۲۷ فروند پهپاد هنگام نزدیک شدن به شهر مسکو خنثی شدند.

شهرهای مسکو و سن‌پترزبورگ در طول شب گذشته هدف حملات گسترده پهپادهای اوکراینی قرار گرفتند. شمار پهپادهای سرنگون‌شده بر فراز منطقه لنینگراد نیز به ۱۴۴ فروند رسید.

انهدام پهپادهای مدرن اوکراینی در مسیر نفوذ به عمق خاک روسیه

وزارت دفاع روسیه پیش ازظهر امروز اعلام کرد که یگان‌های پدافند هوایی تیپ مستقل نیروهای سامانه‌های بدون سرنشین این کشور، پهپادهای دارای قابلیت پرواز در ارتفاع بالای نیروهای مسلح اوکراین را که به سمت مناطق داخلی خاک روسیه فرستاده شده بودند، منهدم کردند.

این وزارتخانه تصاویری از عملکرد رزمی این یگان‌ها منتشر کرد که در آنها انهدام انواع مختلف پهپادهای انتحاری از طریق برخورد مستقیم پهپادهای رهگیر با آنها به ثبت رسیده است.

به‌طور مشخص، نظامیان روسیه انواع پهپادهای غربی، از جمله «هورنت» ساخت آمریکا، «مایا»، «بولاوا»، «چاکلون-وی»، «کاستیل» و «بی-۲» را منهدم کردند. همچنین یک فروند پهپاد سنگین دوربرد «لورد» ساخت سوئیس نیز هدف قرار گرفت.