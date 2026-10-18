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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: باقی ماندن پیکر شهدا زیر آوار غزه یک فاجعه انسانی است 

ثفث3ض جنبش حماس در بیانیه‌ای، باقی ماندن پیکر حدود ۸ هزار شهید زیر آوار را فاجعه‌ای انسانی در غزه خواند و تصریح کرد که این اتفاق ابعاد تازه ای از جنایات هولناک صهیونیست ها را روشن می کند. 

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تشییع پیکر ۷۵ شهید فلسطینی که بقایای پیکر آنان از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌ شده توسط رژیم صهیونیستی در جریان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در محله الدرج شهر غزه بیرون کشیده شد، فصل تازه‌ای از فاجعه انسانی هولناکی را آشکار می‌کند که این جنگ بر جای گذاشته است.

این بیانیه تصریح کرد که دسترسی به پیکر این شهدا طی مدت گذشته امکان‌پذیر نبود و بیرون کشیدن آن‌ها از زیر آوار، ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان را نشان می‌دهد که آثار آن همچنان روز به روز آشکارتر می‌شود.

حماس تاکید کرد باقی ماندن پیکر حدود ۸ هزار شهید زیر آوار خانه‌ها و ساختمان‌های ویران‌ شده در نوار غزه و ناتوانی نیروهای سازمان امداد و نجات غزه از بیرون کشیدن آن‌ها به دلیل کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، یک فاجعه انسانی ادامه‌دار است و رنج هزاران خانواده فلسطینی را که در انتظار تحویل پیکر عزیزان خود و به خاک سپردن شایسته آنان هستند، دوچندان می‌کند.

این جنبش از سازمان ملل، جامعه بین‌المللی و میانجی‌ها خواست فورا مداخله کرده و رژیم صهیونیستی را برای صدور مجوز ورود همه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تحت فشار قرار دهند. حماس همچنین خواستار اعزام تیم‌های تخصصی امداد و نجات برای پشتیبانی از نیروهای سازمان امداد و نجات غزه و تسریع عملیات بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار شد.

حماس در ادامه خواستار فعال شدن سازوکارهای تحقیق و پاسخگویی بین‌المللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی و تضمین محاکمه و مجازات مسئولان این جنایات شد تا عاملان آن از مجازات مصون نمانند.

در همین رابطه سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد پیکر حدود ۸ هزار شهید همچنان زیر آوار ساختمان‌های ویران‌ شده در نوار غزه باقی مانده و نیروهای امدادی در تلاش برای بیرون کشیدن آن‌ها هستند.

وی گفت برای ادامه عملیات آواربرداری و بیرون کشیدن پیکر شهدا، به ده‌ها دستگاه حفاری، بولدوزر و تجهیزات تخصصی نیاز است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه هشدار داد نیروهای این سازمان به دلیل نبود تجهیزات حفاظتی مناسب هنگام بیرون کشیدن پیکرها از زیر آوار، در معرض خطر مرگ قرار دارند.

وی از جامعه بین‌المللی خواست برای ورود فوری تجهیزات و ملزومات امدادی به نوار غزه فشار وارد کند و تیم‌های تخصصی نیز برای پشتیبانی از نیروهای امداد و نجات اعزام شوند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد پیکر ۷۵ شهید که از زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌ شده در محله الدرج شهر غزه بیرون کشیده شده بود، تشییع شد.

برچسب ها: حماس ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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