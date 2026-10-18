خبرنگار عربستانی: بیرانوند بازیکن سال آسیا می شود

جوان آنلاین: کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی سه نامزد نهایی برای کسب بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا را اعلام کرد.

در این فهرست سه نفره سالم الدوساری و فراس البریکان از عربستان و علیرضا بیرانوند حضور دارند.

خبرنگار عربستانی پیش بینی کرد که علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شود.

بدر الصقری، خبرنگار سعودی از پشت‌پرده انتخاب حمد المنتشری به‌عنوان بهترین بازیکن سال آسیا در سال ۲۰۰۵ به‌جای سامی الجابر در آخرین لحظات پرده برداشت و احتمال تکرار سناریویی مشابه، البته به شکلی متفاوت، در سال جاری را مطرح کرد.

الصقری در برنامه تلویزیونی «نادینا» گفت که کنفدراسیون فوتبال آسیا در انتخاب‌های خود عملکردی «غیرقابل اطمینان» دارد و عواملی نامشخص بر روند انتخاب برنده جوایز تأثیر می‌گذارند.

«کنفدراسیون فوتبال آسیا قابل اطمینان نیست»

الصقری در این‌باره اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا قابل اطمینان نیست؛ این موضوع را با توجه به شواهد و اتفاقات گذشته می‌گویم. قدرت‌هایی تأثیرگذار در داخل این نهاد وجود دارند که بر روند تصمیم‌گیری کنترل دارند؛ از اعضای مجمع عمومی گرفته تا برخی کمیته‌ها و چهره‌های سرشناس.

او درباره انتخاب بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۰۵ افزود: در شبی که قرار بود برنده اعلام شود، سامی الجابر برنده جایزه بود؛ اما پس از آن، با جزئیات بسیار کوچکی در داخل کنفدراسیون فوتبال آسیا، همه‌چیز تغییر کرد. جایزه قرار بود به سامی الجابر برسد، اما شخصیتی که او را به‌خوبی می‌شناسم، دخالت کرد تا این جایزه به حمد المنتشری برسد. البته المنتشری نیز بازیکنی بزرگ و چهره‌ای سرشناس است و نمی‌توان ارزش‌های او را نادیده گرفت.

الصقری در ادامه صحبت‌های خود به جایزه سال ۲۰۰۶ نیز اشاره کرد؛ جایزه‌ای که به اعتقاد او، محمد الشلهوب، ستاره فوتبال عربستان، شایستگی بیشتری برای کسب آن داشت، اما در نهایت به خلفان ابراهیم خلفان، بازیکن قطری، رسید.

او گفت: محمد الشلهوب با اختلاف زیادی از رقبا پیش بود، اما جایزه به بازیکن دیگری رسید. با توجه به ۲۰ سال تجربه‌ام در تعامل با کنفدراسیون فوتبال آسیا، به‌خوبی باور دارم که قدرت‌هایی در این نهاد وجود دارند که بر امور کنترل دارند.»

این خبرنگار سعودی در پایان مدعی شد که چنین شرایطی ممکن است باعث شود جایزه امسال نیز به علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ایرانی، برسد.