جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال فردا (دوشنبه) در هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود. امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده سه مصدوم استقلال از بازی با الغرافه قطر بودند که در تمرینات روزهای گذشته سبک کار کرده بودند.

آسانی و قلی‌زاده از روز گذشته تمرینات پرفشار را آغاز کردند و مشکلی برای بازی کردن ندارند. رزاقی‌نیا نیز استقلال را در بازی با گل‌گهر همراهی می‌کند، اما مثل آسانی که در دیدار با الغرافه در ترکیب اصلی قرار نگرفته بود، در بازی با گل‌گهر نیز همین شرایط را خواهد داشت.

بنابراین، هر سه بازیکن تیم‌شان را در بازی با گل‌گهر همراهی خواهند کرد.

دیدار استقلال - گل‌گهر ساعت ۱۷:۴۵ به قضاوت موعود بنیادی‌فر برگزار می‌شود.