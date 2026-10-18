۷ کشته و ده ها زخمی در انفجار پایگاه نظامی کانادا

در انفجار و آتش سوزی که عصر دیروز در پایگاه نظامی واین رایت کانادا اتفاق افتاد، دست کم ۷ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: شبکه خبری کانادایی «گلوبال نیوز» به نقل از منابع متعدد نظامی گزارش داد که بر اثر یک انفجار در پایگاه «واین‌رایت» وابسته به نیروهای مسلح کانادا، دست‌کم ۷ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

این منابع مدعی شدند که در جریان یک مانور نظامی با گلوله جنگی، گلوله‌ها به خط لوله یا مرکز نگهداری گاز در داخل پایگاه اصابت کرده و باعث وقوع انفجار در حدود ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی شده است.

این شبکه خاطرنشان کرد که به دنبال انفجار، آتش‌سوزی مهیبی در پایگاه رخ داد و با وزش تندبادهایی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت گسترش یافت؛ این موضوع مقامات نظامی را وادار کرد در بخش‌های وسیعی از استان آلبرتا هشدار فوق العاده صادر کنند.

«دیوید مک‌گینتی» وزیر دفاع کانادا، کشته و زخمی شدن چندین نفر در پی وقوع حادثه‌ای در پایگاه نظامی واین‌رایت در استان آلبرتا در غرب کانادا را تأیید کرده بود.

وزیر دفاع کانادا به تعداد قربانیان این حادثه یا ماهیت آن اشاره ای نکرد و گفت: نیروهای پلیس در حال انجام تحقیقات هستند و این شرایط بسیار حساس است.

شهردار منطقه وینرایت در نزدیکی این پایگاه از ارائه کمک های لازم در این خصوص خبر داد. پایگاه وینرایت متعلق به نیروهای مسلح کانادا در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرق ادمونتون یکی از فعال ترین پایگاه های نظامی این کشور به شمار می رود.