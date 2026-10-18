تلگراف به سقوط محبوبیت ترامپ در سایه وعده‌های ناتمام و جنگ‌های بی‌پایان در آستانه انتخابات پرداخت.

جوان آنلاین: روزنامه تلگراف در گزارشی تحلیلی، عملکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری آمریکا را در حوزه‌هایی مانند محبوبیت عمومی، مهاجرت، اقتصاد، جنگ اوکراین، کوچک‌سازی دولت، تولید نفت و سیاست‌های تجاری بررسی کرده؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌دهد برخی از وعده‌های او به اجرا درآمده‌اند، اما تحقق شماری از اهداف مهمش همچنان با موانع جدی روبه‌رو است.

افت محبوبیت تا پایین‌ترین سطح

به نوشته تلگراف، ترامپ در نخستین روز دور دوم ریاست‌جمهوری خود در ژانویه ۲۰۲۵ از حمایت ۴۸.۵ درصدی برخوردار بود، اما میزان محبوبیت او از آن زمان کاهش یافته و تا اواسط اکتبر ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح خود در این دوره رسیده است.

این روزنامه می‌نویسد عملکرد ترامپ در مقطع مشابه ریاست‌جمهوری، از باراک اوباما و جورج بوش ضعیف‌تر بوده، هرچند مدتی از جو بایدن وضعیت بهتری داشته است.

مهاجرت؛ یکی از معدود حوزه‌های پیشرفت

کنترل مهاجرت غیرقانونی از محورهای اصلی برنامه ترامپ بوده است. او پس از بازگشت به کاخ سفید، اپلیکیشن سی‌بی‌پی وان را که به مهاجران امکان تعیین وقت برای مراجعه به مأموران مرزی را می‌داد، لغو کرد و تقویت مرز آمریکا و مکزیک را در دستور کار قرار داد.

به گزارش تلگراف، عبورهای غیرقانونی از مرز زمینی دو کشور به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسیده است.

وعده پایان جنگ اوکراین محقق نشد

ترامپ پیش از انتخابات وعده داده بود جنگ روسیه و اوکراین را در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود پایان دهد. او در فوریه ۲۰۲۵ از گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خبر داد و مذاکرات آتش‌بس آغاز شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد.

تلگراف می‌نویسد شمار درگیری‌ها و حملات پهپادی ماهانه نیز افزایش یافته و جنگ از چهار سال گذشته است.

اقتصاد؛ اشتغال نوسانی و تورم افزایشی

ترامپ وعده داده بود بهترین فرصت‌های شغلی و بالاترین دستمزدها را برای آمریکایی‌ها فراهم کند. با این حال، روند ایجاد شغل پس از افزایش اولیه نوسانی شده و بازار کار نشانه‌هایی از کندی بروز داده است. تورم که مدتی باثبات مانده بود، به‌ویژه پس از آغاز جنگ با ایران در فوریه ۲۰۲۶، دوباره افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز تغییر محسوسی نداشته است.

تلگراف همچنین به برکناری رئیس اداره آمار کار آمریکا از سوی ترامپ پس از انتشار آمار اشتغال پایین‌تر از انتظار اشاره می‌کند؛ اقدامی که به انتقاد اقتصاددانان و نگرانی درباره اعتبار این نهاد انجامیده است.

فرمان‌های اجرایی و کوچک‌سازی دولت

ترامپ در نخستین روز دور دوم ریاست‌جمهوری خود ۲۶ فرمان اجرایی صادر کرد؛ رقمی بیشتر از عملکرد جو بایدن، باراک اوباما و رکورد خود ترامپ در سال ۲۰۱۷.

این فرمان‌ها موضوعاتی از توقف استخدام در دولت فدرال تا مقررات‌زدایی در بخش انرژی را در بر می‌گرفتند، اما فرمان اجرایی به‌خودی‌خود معادل قانون نیست و اجرای بسیاری از آن‌ها به روندهای اداری و حقوقی وابسته است.

ترامپ همچنین شمار کارکنان دولت فدرال را کاهش داده است؛ اقدامی که آن را پاک‌سازی ساختار سیاسی واشنگتن می‌نامد. با این حال، قوانین و محدودیت‌های حقوقی می‌توانند ادامه این روند را کند کنند.

نفت و تعرفه‌ها؛ اهدافی که با چالش روبه‌رو هستند

ترامپ با شعار افزایش حفاری نفت و گاز، گسترش استخراج سوخت‌های فسیلی را دنبال می‌کند؛ هرچند تولید نفت آمریکا پیش از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او نیز نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی خود قرار داشت.

در حوزه تجارت، ترامپ تعرفه‌هایی بر برخی کالاهای الکترونیکی چین اعمال کرده و خودروسازان اروپایی را به تعرفه‌های تازه تهدید کرده است. او همچنین اعلام کرده واردات بدون تعرفه مناسب را نمی‌پذیرد.

به نوشته تلگراف، از آوریل ۲۰۲۵ آثار تعرفه‌ها در کاهش کسری تجاری آمریکا نمایان شد، اما پس از تعطیلی دولت در اکتبر و آغاز جنگ با ایران در فوریه ۲۰۲۶، این روند معکوس شد و شکاف تجاری دوباره افزایش یافت.

در مجموع، بررسی تلگراف نشان می‌دهد ترامپ در اجرای برخی برنامه‌های داخلی، از جمله تشدید کنترل مرزی، کاهش نیروی انسانی دولت و صدور فرمان‌های اجرایی، پیش رفته اما وعده پایان جنگ اوکراین محقق نشده و شاخص‌های اقتصادی و محبوبیت او همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او رسیده و تنها ۳۲ درصد از آمریکایی‌ها عملکردش را تأیید می‌کنند.

این کاهش محبوبیت در میان رأی‌دهندگان مستقل و همچنین لاتین‌تبارها، که بخشی از آنها در انتخابات ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بودند، چشمگیر بوده است.

در همین حال، مسائل اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت سوخت، از مهم‌ترین عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان عنوان شده است.

این افت محبوبیت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر رخ داده است.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می‌شود. در این انتخابات ۳۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی کنگره وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس را در دست دارند.