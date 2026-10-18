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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

شرکت‌های خارجی ریاض از ترس موشک دورکار شدند

ریاض شرکت‌های بزرگ خارجی در ریاض در پی حملات یمن و تعطیلی فرودگاه بین‌المللی این شهر، دفترهای خود را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده و کارمندان را به دورکاری فرستاده‌اند.

جوان آنلاین: در پی حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین‌المللی ریاض و تاسیسات حیاتی عربستان طی هفته گذشته، شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری جهان دفترهای خود در پایتخت عربستان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده و کارمندان را به دورکاری فرستاده‌اند.

هم‌زمان، مقام‌های سعودی ناچار شده‌اند برنامه «داووس صحرا» را به شکل ترکیبی (حضوری و مجازی) تغییر دهند و یک نشست خلیجی-اروپایی را نیز لغو کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی «فرانکلین تمپلتون» دفتر خود در ریاض را به‌طور موقت بسته و از تمام کارکنان خواسته تا اطلاع ثانوی از خانه کار کنند. این شرکت هنوز تاریخی برای بازگشایی دفتر اعلام نکرده است.

بر اساس این گزارش، بانک «سیتی» نیز برای کارمندانش در ریاض نظام دورکاری برقرار کرده و «گونزالو لوکتی»، مدیر مالی این بانک، امنیت کارکنان و خانواده‌هایشان را «اولویت نخست» خوانده است.

بانک‌های «جی‌پی مورگان» و «دویچه بانک» هم از روز یکشنبه به کارمندان خود اجازه داده‌اند از خانه کار کنند، هرچند دفترهایشان برای کسانی که ترجیح می‌دهند حضوری باشند، باز مانده است.

این اقدام‌ها پس از آن آغاز شد که فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» ریاض هدف حمله قرار گرفت.

طبق گزارش رویترز، در این حمله دست‌کم ۱۳ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند و فرودگاه به‌طور کامل تعطیل شد.

نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند که در پاسخ به تجاوز نظامی هوایی عربستان به یمن، چند عملیات نظامی انجام داده‌اند.

بر اساس بیانیه آن‌ها، فرودگاه ملک خالد ریاض طی سه مرحله با موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته و ترافیک هوایی آن مختل شده است. همچنین مجتمع گازی «شقدم» و پالایشگاه «تناجیب» وابسته به شرکت آرامکو و فرودگاه «ملک فهد» در الدمام نیز هدف حملات جداگانه قرار گرفته‌اند.

بر پایه گزارش رویترز، حملات هفته گذشته علاوه بر فرودگاه ریاض، دفتر مرکزی شرکت نفتی آرامکو را نیز به تعطیلی کشانده است.

این نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که پایتخت عربستان با چنین حملات مستقیم و تلفات گسترده‌ای در قلب زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی خود روبه‌رو می‌شود.

توقف پروازها و لغو رویدادهای اقتصادی

حمله به فرودگاه ریاض باعث شده عملیات این فرودگاه که پس از فرودگاه جده دومین فرودگاه پرتردد عربستان است از شنبه گذشته متوقف شود.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرده است که توقف عملیات را برای «بررسی کامل ایمنی و آمادگی تاسیسات» تمدید کرده است.

طبق داده‌های شرکت تحلیل اطلاعات پرواز «سیریوم»، در روز ۱۱ اکتبر ۹۹.۷ درصد پروازهای برنامه‌ریزی‌شده به فرودگاه ملک خالد لغو شد.

شرکت‌هایی مانند لوفت‌هانزا، ایرفرانس-کی‌ال‌ام و اتحاد ایرویز نیز پروازهای خود به ریاض را متوقف یا محدود کرد.

«داووس صحرا» به حالت ترکیبی درآمد

دومین پیامد اقتصادی مهم این حملات، ضربه به تقویم رویدادهای اقتصادی عربستان است. «مؤسسه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» که مجمع سالانه آن با نام «داووس صحرا» شناخته می‌شود، قرار بود از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر در ریاض برگزار شود. اما منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که سازمان‌دهندگان برای جلوگیری از انصراف گسترده مهمانان خارجی، به سفارت‌ها و شرکت‌های خارجی پیشنهاد داده‌اند در قالب «حضوری یا مجازی» در این رویداد شرکت کنند.

حتی امکان سفر با جت خصوصی به فرودگاه «ظهران» در شرق عربستان و سپس سفر زمینی به ریاض، یا سفر به «منامه» و «دوحه» و ادامه مسیر با خودرو به ریاض مطرح شده است.

یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «فکر نمی‌کنم کسی برای شرکت در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری جان خود را به خطر بیندازد».

لغو نشست خلیجی-اروپایی

در همین حال، شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده است نشست مشترک با اتحادیه اروپا را که قرار بود در ریاض برگزار شود، به دلیل ادامه تهدیدهای یمن و تعطیلی فرودگاه ریاض لغو یا به تعویق انداخته است. 

برچسب ها: ریاض ، عربستان ، یمن
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