کد خبر: 1385371
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف عربستان به سقوط بالگرد جاسوسی در نجران

عربستان سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن به سقوط بالگرد این کشور در نجران اعتراف کرد.

جوان آنلاین: ترکی المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی علیه یمن اعلام کرد که یک فروند بالگرد شناسایی وابسته به نیروهای گارد ملی در منطقه نجران واقع در جنوب عربستان سقوط کرد و ۲ افسر در این بالگرد کشته شدند.

وی مدعی شد که حادثه مذکور به دلیل نقص فنی به وقوع پیوسته است. المالکی اضافه کرد که این بالگرد از نوع ای اچ ۶ ای بوده است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن از ساقط کردن یک بالگرد آپاچی متعلق به دشمن سعودی نزدیک نجران خبر داده بودند.

این نیروها تاکید کردند که از زمان تشدید تجاوزات عربستان علیه یمن تاکنون ده ها پهپاد، یک جنگنده اف ۱۵ و یک جنگنده تایفون را در حریم هوایی یمن ساقط کرده اند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به‌بهانه بازپخش سریال «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار