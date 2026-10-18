هشدار رئیس مجلس یمن به مصر درباره مشارکت در تحرکات نظامی عربستان

رئیس مجلس نمایندگان یمن در صنعا در نامه‌ای به همتای مصری خود نسبت به هرگونه مشارکت مصر در تحرکات نظامی در راستای سیاست‌های عربستان هشدار داد و آن را تهدیدی برای امنیت ملی مصر دانست.

جوان آنلاین: الراعی در نامه ای به همتای مصری خود با ابراز نگرانی از احتمال ورود قاهره به تحرکات نظامی در یمن، تأکید کرد: ما به‌شدت با کشانده شدن مصرِ؛ کشوری دارای تاریخ و هویت عربی به نبردی که با ارزش‌های این کشور همخوانی ندارد، مخالفیم.

وی هشدار داد: لغزش مصر به این مسیر، خطری جدی برای امنیت ملی و ثبات داخلی آن خواهد بود.

الراعی با بیان این که عربستان در بیش از ۱۲ سال گذشته، جنگ و محاصره یمن را آغاز کرد، افزود که ریاض از اجرای نقشه راه توافق‌شده برای موضوع یمن خودداری کرده و با حمله به فرودگاه صنعا و ازسرگیری حملات هوایی به مرحله کاهش تنش پایان داده است.

رئیس مجلس نمایندگان صنعا در پایان ابراز امیدواری کرد که مصر با تکیه بر نقش تاریخی خود در حمایت از مظلومان، موضعی شجاعانه اتخاذ کند و از همراهی با عربستان در تحولات یمن خودداری کند.

این نامه در شرایطی منتشر شده که مجلس نمایندگان مصر قرار است که امروز یکشنبه برای پیوستن این کشور به ائتلاف سعودی برای جنگ در یمن تشکیل جلسه فوری دهد.