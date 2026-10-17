کد خبر: 1385305
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۷
اقتصاد » اخبار کلی

کسری بودجه آمریکا به مرز ۲ تریلیون دلار رسید

3 کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با کسری ۱.۷۷۵ تریلیون دلاری سال مالی گذشته، حدود ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جوان آنلاین: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، به نزدیک ۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم نشان می‌دهد دولت آمریکا برای بیست‌وپنجمین سال مالی متوالی با کسری بودجه مواجه بوده است.

به گزارش مهر، طبق گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۲۱۷ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است و بزرگ‌ترین کسری بودجه سالانه آمریکا از سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. در آن سال، هزینه‌های حمایتی دولت در دوران همه‌گیری کرونا، کسری بودجه را به ۲.۷۷ تریلیون دلار رسانده بود.

بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت

افزایش هزینه خدمات بدهی عمومی، یکی از عوامل اصلی رشد کسری بودجه آمریکا بوده است. بدهی ملی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و هزینه پرداخت بهره آن به رکورد تازه‌ای رسیده است.

افزایش مخارج برنامه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی مدیکر نیز در رشد هزینه‌های دولت نقش داشته است. علاوه بر این، هزینه‌های دفاعی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۴۸ میلیارد دلار، معادل ۶ درصد، افزایش یافت.

درآمد‌های دولت به رکورد جدید رسید

با وجود افزایش کسری بودجه، درآمد‌های دولت فدرال نیز رشد کرده است. مجموع درآمد‌های دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۵.۴ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۳ درصد بیشتر است.

با این حال، مجموع هزینه‌های دولت به حدود ۷.۴ تریلیون دلار افزایش یافت و فاصله میان درآمد‌ها و مخارج همچنان گسترده باقی ماند.

بازپرداخت درآمد‌های تعرفه‌ای، فشار دیگری بر بودجه

بازپرداخت بخشی از درآمد‌های تعرفه‌ای دولت نیز در افزایش کسری بودجه نقش داشته است. پس از صدور حکمی از سوی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، دولت با بازپرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد دلار مواجه شد که درآمد خالص تعرفه‌ای را کاهش داد.

در پایان سال مالی، کسری بودجه ماه سپتامبر به ۲۷ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که دولت آمریکا در سپتامبر سال گذشته مازاد بودجه‌ای معادل ۱۹۸ میلیارد دلار ثبت کرده بود.

افزایش کسری بودجه در شرایطی رخ داده است که هزینه تأمین مالی بدهی‌های دولت رو به افزایش است و مخارج برنامه‌های اجتماعی و دفاعی نیز فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد می‌کنند.

برچسب ها: وزارت خزانه‌داری آمریکا ، کسری بودجه ، آمریکا
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