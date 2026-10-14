جوان آنلاین: نشریه پالتیکو نوشت برخی از جمهوری‌خواهان ارشد آمریکا به‌طور خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند احتمالا حفظ کنترل مجلس نمایندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر «غیرممکن» است و اکنون بر محدودسازی دامنه شکست و نجات اکثریت حزب در سنا متمرکز شده‌اند.

به گزارش ایسنا، یکی از جمهوری‌خواهان ارشد مجلس نمایندگان با بیان اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا «هیچ کمکی نمی‌کند»، گفت: هدف حزب جمهوری‌خواه در این مرحله نجات هرچه بیشتر کرسی‌های جمهوری‌خواهان است. رئیس‌جمهور ترامپ این انتخابات را کاملا به خودش ربط داده است. اکنون ما باید از طوفان سیاسی جان سالم به در ببریم.

یکی دیگر از اعضای جمهوری‌خواه کنگره گفت: روند تبلیغات انتخاباتی به روشنی نشان داد که کدام طرف کنترل انتخابات میان‌دوره‌ای را در دست دارد. من پیش‌بینی می‌کنم دموکرات‌ها حدود ۱۰ کرسی را به دست خواهند آورد که برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان کافی است. حتی در ایالت‌های قرمز تازه تقسیم‌بندی‌شده مانند فلوریدا و تگزاس، نامزد‌های جمهوری‌خواه به سختی در حال مقاومت هستند.

پالتیکو در این گزارش نوشت: جمهوری‌خواهان پیشاپیش از چندین حوزه انتخاباتی رقابتی مجلس نمایندگان عقب‌نشینی کرده‌اند؛ حوزه‌هایی که احساس می‌کنند دیگر امکان پیروزی در آنها وجود ندارد. از جمله این حوزه‌ها، حوزه‌هایی هستند که نمایندگانی مانند ماریانت میلر-میکس از ایالت آیووا و تام کین جونیور از ایالت نیوجرسی نمایندگی می‌کنند. ترامپ فقط دو سال پیش در این حوزه‌ها پیروز شده بود.

این نشریه آمریکایی افزود: مقامات دولت ترامپ و دیگر عوامل ارشد حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که ممکن است در روز‌های آینده نامزد‌های بیشتری حذف شوند تا پول تبلیغات به سمت رقابت‌هایی منتقل شود که می‌تواند تفاوت بیشتری ایجاد کند. گروه‌های جمهوری‌خواه از چندین رقابت که زمانی امیدوار بودند قانونگذاران دموکرات را از کرسی‌هایشان برکنار کنند، دست کشیده‌اند.