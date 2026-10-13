سبحانیان: روند وصول درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه ابتدای امسال مطلوب است

معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با وجود شرایط جنگی، به لطف خدا و اقدامات سال‌های گذشته در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی، روند وصول درآمدهای مالیاتی مطلوب است.

جوان آنلاین: سید محمد هادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست مشترک خبری با سخنگوی دولت در ساختمان سازمان مالیاتی، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. با توجه به شرایط خاصی که برای کشور به وجود آمده بود، نظام مالیاتی می‌بایست میان تأمین منابع دولت و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی تعادل ایجاد می‌کرد.

وی افزود: از اواخر سال گذشته و با شروع جنگ تحمیلی، اقدامات متنوع و متعددی در این حوزه انجام شد. به حمدالله، با تمدید تقریباً تمام تکالیفی که مهلت انجام آن‌ها در دوره جنگ فرامی‌رسید و تصویب یا تعویق بسیاری از تکالیف قانونی، این روند به‌خوبی مدیریت شد.

معاون وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با وجود این شرایط، به لطف خدا و اقدامات سال‌های گذشته در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی، روند وصول درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه ابتدای امسال مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته، همواره حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کل منابع مالیاتی در شش ماهه نخست سال وصول می‌شد؛ اما امسال، با اقدامات انجام‌شده و تدابیر اتخاذشده برای حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، موفق شدیم حدود ۳۸.۲ درصد از منابع درآمدی مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای امسال را محقق کنیم.

سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با علت ارسال پیامک های انبوه به مردم جهت پیگیری پرونده های مالیاتی خود در حالیکه بسیاری از آنان حقوق بگیر هستند و مودی مالیاتی محسوب نمی شوند، اظهار کرد: این موضوع را در سازمان ابلاغ کردیم. ممکن است فردی عادی که در روستایی دورافتاده زندگی می‌کند، مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که فردی با استفاده از کد ملی و اطلاعات من، اقدام به خریدوفروش کند، درحالی‌که من اصلاً از این موضوع خبر ندارم. چند سال بعد، ممکن است به‌یک‌باره موضوعی در یک سازمان مالیاتی مطرح شود.

وی افزود: برای پیشگیری از این مسئله، سامانه‌ای به نام «سامانه واکنش ذی‌نفع» ایجاد کرده‌ایم. به این معنا که به افرادی که خریدوفروشی به نام و با کد ملی آن‌ها ثبت می‌شود، اطلاع می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که خریدوفروشی به نام آن‌ها ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از این خریدوفروش‌ها اصلاً از جنس کسب‌وکار نیستند؛ برای مثال، ممکن است فردی در فضای مجازی بیمه خریداری کند که اطلاعات آن ثبت و ضبط می‌شود، اما هیچ بار مالیاتی ندارد که موجب نگرانی او شود.

سبحانیان ادامه داد: همان‌طور که عرض کردم، موضوع زمانی خطرناک می‌شود که افرادی از نام و اطلاعات من و شما سوءاستفاده کنند و به نام ما خریدوفروشی انجام دهند. این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک انجام می‌شود تا مردم بدانند اطلاعاتی به نام آن‌ها ثبت شده است و در صورت نادرست بودن این اطلاعات، بتوانند موضوع را پیگیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: بنابراین، مردم نباید از این بابت هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند. اگر فردی کسب‌وکاری ندارد و فعالیت اقتصادی انجام نداده است که بخواهد بابت آن مالیات پرداخت کند، این پیامک صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی اولیه دارد تا در صورت بروز اتفاقی در آینده، امکان پیگیری وجود داشته باشد.

سبحانیان در ادامه اظهار کرد: با اقدامات انجام‌شده، در حوزه درآمدهای مالیاتی عقب‌ماندگی نداریم و در شش ماه نخست امسال، رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردیم. در این مدت، بالغ بر ۱۰۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.

وی افزود: دولت علاوه بر تأمین منابع خود از محل مالیات، بخش عمده منابع شهرداری‌ها را نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب آن‌ها واریز می‌کند. در شش ماه نخست امسال، بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شد که نشان‌دهنده رشد ۸۲ درصدی است. همچنین سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها رشد ۹۲ درصدی و منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت و وزارتخانه‌های ورزش، جوانان و آموزش‌وپرورش رشد ۹۳ درصدی داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر، سیستمی‌شدن فرایندها و تحولات گسترده در هوشمندسازی نظام مالیاتی است. در گذشته، تعامل زیاد میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی، مردم را ناگزیر به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی می‌کرد؛ اما این رویکرد با هدف تسهیل انجام تکالیف مؤدیان و تمرکز کارکنان بر پرونده‌های مهم و مبارزه جدی‌تر با فرار مالیاتی اصلاح شده است.

سبحانیان ادامه داد: امروز بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون مداخله انسانی تعیین تکلیف می‌شود و مؤدیان برای انجام امور خود نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی ندارند. همچنین بیش از ۸۶ درصد پرونده‌های اشخاص حقوقی به‌صورت سیستمی تعیین تکلیف می‌شود و رسیدگی به اظهارنامه‌های اجاره املاک نیز به‌طور ۱۰۰ درصد سیستمی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال فرایندهای مالیاتی، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز از اقدامات مهم بوده است. یکی از نتایج اجرای این قانون، افزایش سرعت و میزان استرداد مالیات است؛ به‌گونه‌ای که در شش ماه نخست امسال، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۷۵ درصدی به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود. این مبالغ به مؤدیانی تعلق دارد که مالیات را بیش از میزان قانونی پرداخت کرده بودند.