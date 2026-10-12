کد خبر: 1384249
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

مسکو: استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدید است

مسکو: استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدید است معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: استقرار احتمالی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدیدی مستقیم برای تمامی کشور‌های منطقه خواهد بود.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، الکساندر وندیکتوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا برنامه‌های خود برای بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی به خاک افغانستان را پنهان نمی‌کند.

به گزارش مهر، معاون دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص اضافه کرد: استقرار احتمالی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدیدی مستقیم برای تمامی کشور‌های منطقه خواهد بود. شکل‌گیری چنین پایگاهی، تمامی کشور‌های منطقه را مستقیماً تهدید خواهد کرد.

الکساندر وندیکتوف، در ادامه افزود: گفتگوی امنیتی روسیه با افغانستان نیز با هدف جلوگیری از برقراری مجدد حضور کشور‌های فرامنطقه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برچسب ها: روسیه ، آمریکا ، افغانستان
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