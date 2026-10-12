جوان آنلاین: «ماکسیم پروو» وزیر خارجه بلژیک در گفت‌و‌گو با الجزیره اعلام کرد: ما خواهان مجازات مردم اسرائیل نیستیم، اما رفتار گروهی که قوانین بین المللی را نقض کرده است، محکوم می‌کنیم. اگر اروپا می‌خواهد به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک عمل کند، باید موضع خود را یکپارچه سازد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه بلژیک در ادامه اضافه کرد: برای اعمال نفوذ میدانی در قبال اسرائیل، باید در چارچوب یک موضع واحد اروپایی عمل کنیم. اسرائیل نباید این امکان را داشته باشد که به‌طور مداوم قوانین بین المللی را نقض کند.

«ماکسیم پروو» سپس افزود: تشدید تنش آفرینی کابینه نتانیاهو علیه برخی دولت‌های اروپایی، نه به راه حلی سریع و نه به راه حلی پایدار منجر خواهد شد.