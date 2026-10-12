رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ترجیح عمل بر حرف و ادعا، خواستار فراهم شدن زمینه مشارکت همه افراد در خدمت به مردم شد و گفت: در میدان عمل، هرکس می‌تواند قدمی به جلو بردارد، باید پیش بیاید.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور گفت: با پیروزی انقلاب، ایمان همه ما این بود که راه و دین ما برتر از الگو‌های دیگران است.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: اگر این باور درست است، لازمه‌اش این است که در عمل «بهترین» باشیم. اگر قرار است بهترین باشیم، باید در خدمت به مردم و حل مشکلات آنان پیش‌قدم شویم. نمی‌شود ادعای برتری کنیم، اما نتوانیم در جایگاه خدمتگزاری واقعی به مردم قرار بگیریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای تحقق این هدف، همه ما از دوران دانشجویی تلاش کردیم، درس خواندیم، زحمت کشیدیم و بی‌خوابی‌ها تحمل کردیم تا به امروز رسیدیم. در این مسیر، هر جا که ضرورت داشت صادقانه در خدمت مردم بودیم؛ از دوران کارگری و جبهه‌های نبرد تا فعالیت در بخش درمان و بیمارستان‌ها؛ همه شما در این مسیر حضور داشته‌اید.

پزشکیان افزود: امروز در پیچ تاریخی خطرناکی قرار داریم. جنگی که اکنون با آن مواجهیم، صرفاً با تفنگ و موشک حل نمی‌شود؛ اگرچه آن تهدید‌ها هم وجود دارد، اما بدتر از آن، وضعیت اقتصادی است که رقم زده‌اند. ما خودمان موظفیم که مشکل مردم را حل کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: میدان یعنی نشان دهیم الان این جنگ خطرناک‌تر از جنگ گذشته و پیچیده‌تر است. قدم اول آن، جنگ با نفس خودمان و با منیت است. قدم دوم این است که در این روند، ما با علم و آگاهی و با این تجربه، مگر می‌شود باشیم و مردم مشکل داشته باشند؟ فقط بهداشت و درمان نیست.

وی ادامه داد: کسی که فقیر است، در خطر است؛ کسی که در حاشیه است، در خطر است؛ کسی که پیر، سرپرست خانوار یا یتیم است، در خطر می‌باشد. این افراد هم از نظر پزشکی اعتقادی، اجتماعی و سیاسی در خطر هستند و ما باید اینها را ببینیم. ما ساختار خوبی در این مملکت داریم. این مساجد جایی هستند که ما می‌توانیم از آنجا افراد را شناسایی کرده و به آنها کمک کنیم.

پزشکیان اظهار داشت: دولت در این وضعیت نمی‌تواند چنین کاری را انجام بدهد. ساختاری دارد؛ یک عده‌ای هم اداری هستند به قولی، صبح می‌آیند و ظهر می‌روند. انتظار اینکه اینها بتوانند آن کار را انجام بدهند، من خودم انتظار ندارم. دارم تلاش می‌کنم، ولی ۸۰ هزار مسجد داریم؛ به ازای هر ۱۲۰۰ نفر یک مسجد داریم، کافی است باور کنیم که ما باید مشکل همه را حل کنیم.

اگر با مردم نباشیم، همه آنچه را که داریم از دست خواهیم داد

رئیس جمهور تصریح کرد: همه شما دانشگاهی هستید، همه شما فدایی هستید. همه حرفم این است که اگر به فکر مردم باشیم، راه پیدا می‌کنیم. ولی اگر به فکر مطب، پول، خانه، پست و مقام باشیم، آن وقت برای خودم راه پیدا می‌کنم، نه برای مردم. من اگر به فکر مردم باشم، پست و پول و مقامم خواهد آمد. این گونه نیست که وقتی مردم عده‌ای را ببینند که به فکر آنها هستند، به آن افراد اقبال و باور پیدا می‌کنند. ولی اگر با مردم نباشیم، همه آنچه را که داریم از دست خواهیم داد.

اگر توانستیم در جنگ پیروز شویم، به خاطر بسیج بود

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی با وجود علم، قدرت و جایگاهی که داریم، باید دست مردم را بگیریم و به آنها کمک کنیم. می‌توانیم این کار را بکنیم. اصلاً هر کدام از شما می‌توانید در جایی قرار بگیرید که من ایستاده‌ام. من هیچ‌چیزی از شما برتر ندارم. هر کدام از شما می‌توانید همین جایی باشید که من هستم. همه شما در جبهه‌ها و در صحنه‌ها فداکاری کرده‌اید. اگر توانستیم در جنگ پیروز شویم، به خاطر بسیج بود؛ بسیجی که دکانش را بست، بسیجی که درس و خانه و مزرعه را رها کرد و مفت و رایگان، در جبهه‌ها برای دفاع از این مملکت ایستاد.

برای حل مشکل مردم باید برخاست

رئیس جمهور ادامه داد: ما ماندیم که راهشان را ادامه دهیم، نه اینکه به دنبال پست و نام باشیم و این امتحان سختی است که ما در آن قرار گرفتیم. مردم مشکل دارند و ما مسئول هستیم. حالا ما نخبه اعم از دانشگاهی، پزشک و ... هستیم. برای حل مشکل مردم باید برخاست. آن زمان که دانشجو بودیم، این کار‌ها را می‌کردیم. حالا علم، مهارت، پول و شهرت و خیلی امکانات داریم که می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

پزشکیان عنوان کرد: بیاییم آنچه را که داریم برای حل مشکل مردم در طبق اخلاص بگذاریم. آن وقت ببینیم چگونه آمریکا، اسرائیل یا هر قلدر دیگری در دنیا بتواند به مردم ما دهن‌کجی کند. این ما هستیم که باید جواب آنها را بدهیم. مردم اگر ببینند ما خالصانه در خدمتشان هستیم، با تمام وجود چنان که نشان دادند، ایستاده‌اند و تحمل کرده‌اند، خواهند ایستاد.