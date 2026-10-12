ترامپ: اتحادیه اروپا ۲۵۰ میلیارد دلار بابت انرژی به روسیه پرداخت کرد

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اتحادیه اروپا ۲۵۰ میلیارد دلار بابت انرژی به روسیه پرداخت کرد؛ اما رسانه‌های اخبار جعلی نمی‌خواهند به این ماجرا بپردازند.

جوان آنلاین: به نقل از راشا تودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: اتحادیه اروپا ۲۵۰ میلیارد دلار بابت انرژی به روسیه پرداخت کرد. رسانه‌های «اخبار جعلی» نمی‌خواهند به این ماجرا بپردازند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا سپس افزود: من در خصوص توافق مربوط به سوخت دیزل (با روسیه)، تصمیم درستی برای مردم آمریکا گرفتم؛ چرا که منافع آمریکا همواره در اولویت قرار دارد.

دفتر ریاست‌جمهوری روسیه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین در گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، بر تأثیر مثبت عرضه انرژی روسیه بر اقتصاد جهانی تأکید کرد.

پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که با پوتین بر سر عرضه فوری صد‌ها هزار تن گازوئیل و میلیون‌ها تن سوخت دیگر در ماه‌های آتی توافق کرده است.

وی هدف از این اقدام را کاهش بی‌سابقه قیمت سوخت برای کشاورزان و رانندگان آمریکایی عنوان کرد.