کد خبر: 1384211
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارشی از انفجار در مرز لبنان با یک کشته و بیش از ۲۰ زخمی

3 در پی انفجاری در یک منطقه باز، حادثه‌ای جدی در نزدیکی نئوت مردخای، یک کیبوتص در منطقه جلیل علیا، رخ داد که طبق گزارش‌ها یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم هستند.

جوان آنلاین: کانال ۱۵ عبری گزارش داد: طبق تحقیقات اولیه، یکی از دانش‌آموزان بمب دست‌ساز، که از بقایای جنگ است، را داخل کیف خود قرار داده بود، به این معنی که می‌توانسته داخل اتوبوس منفجر شود.

به گزارش ایسنا، منبع نظامی نیز گفت: این مربوط به یک موشک قدیمی حزب‌الله است که ممکن است کشف نشده باشد و ارزیابی این است که ممکن است تعداد بیشتری از آنها وجود داشته باشد.

فرمانده پلیس اسرائیل در کریات شمونه هم این گونه گزارش کرد: ما هنوز درنیافته‌ایم که آیا انفجار ناشی از یک وسیله انفجاری بوده یا کلاهک موشکی که از جنگ باقی مانده است.

همچنین قبلتر گزارش شد در انفجار یک بمب عمل نکرده در نزدیکی مرز لبنان، یک اسرائیلی کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند: ارتش اسرائیل در حال کمک به تخلیه تلفات از منطقه یفتاح یا نئوت مردخای در مرز با لبنان است و این یک حادثه بسیار جدی است.

پیشتر کانال ۱۴ عبری از تماس تلفنی با مگن دیوید آدوم (MDA) مبنی بر زخمی شدن ۱۲ نفر با درجات مختلف در رشته کوه رامیم در مرز با لبنان خبر داد. اعتقاد بر این است که این جراحات ناشی از انفجار در محل بوده است که احتمالاً ناشی از مهمات منفجر نشده بوده است.

رسانه‌های عبری نیز از حادثه‌ای بسیار جدی خبر دادند که گروهی از دانش‌آموزان و معلمان در جریان یک اردوی آموزشی زخمی شدند. گزارش‌هایی از تلفات وجود دارد. 

در مورد حادثه جدی در نزدیکی نئوت مردخای گزارش‌های دیگر حکایت دارند تقریباً ۲۰ کوهنورد در یک انفجار زخمی شدند که برخی از آنها وخیم هستند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، بالگرد‌های ارتش اشغالگر و امدادگران مگن دیوید آدوم (MDA) برای تخلیه مجروحان به محل اعزام شدند.

رسانه‌های عبری افزودند: چهار نفر از نظر بالینی فوت کرده‌اند که شدت جراحات چهار نفر تاکنون متفاوت بوده است.

طبق گزارش‌های اولیه، گمان می‌رود انفجار ناشی از مهمات منفجر نشده باشد. تیم‌های امداد در محل مشغول به کار هستند و جزئیات حادثه هنوز در دست بررسی است.

این در حالی است که رسانه‌های عبری گزارش دادند دو تهدید هوایی ناشناس در مرز لبنان ظرف ۴۸ ساعت رخ داده است و ارتش اسرائیل هنوز هیچ پاسخی ندارد، یا حداقل هیچ پاسخی به عموم ارائه نمی‌دهد.

برچسب ها: انفجار ، بمب دست‌ساز ، مرز لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار