گزارشی از انفجار در مرز لبنان با یک کشته و بیش از ۲۰ زخمی

در پی انفجاری در یک منطقه باز، حادثه‌ای جدی در نزدیکی نئوت مردخای، یک کیبوتص در منطقه جلیل علیا، رخ داد که طبق گزارش‌ها یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم هستند.

جوان آنلاین: کانال ۱۵ عبری گزارش داد: طبق تحقیقات اولیه، یکی از دانش‌آموزان بمب دست‌ساز، که از بقایای جنگ است، را داخل کیف خود قرار داده بود، به این معنی که می‌توانسته داخل اتوبوس منفجر شود.

به گزارش ایسنا، منبع نظامی نیز گفت: این مربوط به یک موشک قدیمی حزب‌الله است که ممکن است کشف نشده باشد و ارزیابی این است که ممکن است تعداد بیشتری از آنها وجود داشته باشد.

فرمانده پلیس اسرائیل در کریات شمونه هم این گونه گزارش کرد: ما هنوز درنیافته‌ایم که آیا انفجار ناشی از یک وسیله انفجاری بوده یا کلاهک موشکی که از جنگ باقی مانده است.

همچنین قبلتر گزارش شد در انفجار یک بمب عمل نکرده در نزدیکی مرز لبنان، یک اسرائیلی کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند: ارتش اسرائیل در حال کمک به تخلیه تلفات از منطقه یفتاح یا نئوت مردخای در مرز با لبنان است و این یک حادثه بسیار جدی است.

پیشتر کانال ۱۴ عبری از تماس تلفنی با مگن دیوید آدوم (MDA) مبنی بر زخمی شدن ۱۲ نفر با درجات مختلف در رشته کوه رامیم در مرز با لبنان خبر داد. اعتقاد بر این است که این جراحات ناشی از انفجار در محل بوده است که احتمالاً ناشی از مهمات منفجر نشده بوده است.

رسانه‌های عبری نیز از حادثه‌ای بسیار جدی خبر دادند که گروهی از دانش‌آموزان و معلمان در جریان یک اردوی آموزشی زخمی شدند. گزارش‌هایی از تلفات وجود دارد.

در مورد حادثه جدی در نزدیکی نئوت مردخای گزارش‌های دیگر حکایت دارند تقریباً ۲۰ کوهنورد در یک انفجار زخمی شدند که برخی از آنها وخیم هستند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، بالگرد‌های ارتش اشغالگر و امدادگران مگن دیوید آدوم (MDA) برای تخلیه مجروحان به محل اعزام شدند.

رسانه‌های عبری افزودند: چهار نفر از نظر بالینی فوت کرده‌اند که شدت جراحات چهار نفر تاکنون متفاوت بوده است.

طبق گزارش‌های اولیه، گمان می‌رود انفجار ناشی از مهمات منفجر نشده باشد. تیم‌های امداد در محل مشغول به کار هستند و جزئیات حادثه هنوز در دست بررسی است.

این در حالی است که رسانه‌های عبری گزارش دادند دو تهدید هوایی ناشناس در مرز لبنان ظرف ۴۸ ساعت رخ داده است و ارتش اسرائیل هنوز هیچ پاسخی ندارد، یا حداقل هیچ پاسخی به عموم ارائه نمی‌دهد.