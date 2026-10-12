تخلیه ۴ پایگاه حزب کارگران کردستان در شمال عراق

منابع امنیتی اعلام کردند که «حزب کارگران کردستان» (پ. ک. ک) چهار پایگاه خود را در شمال عراق از تاریخ ۸ اکتبر (۱۶ مهر) تخلیه کرده است؛ اقدامی که در چارچوب طرح موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» و با هدف بازگرداندن و ادغام اعضای این گروه در جامعه انجام می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش این منابع، چهار پایگاه مورد نظر با هدف پاکسازی و کاهش تهدیدات امنیتی علیه ترکیه تخلیه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، مقامات امنیتی این اقدام را بخشی از استراتژی ادامه‌دار «ترکیه بدون تروریسم» دانسته و تأکید کرده‌اند که هدف نهایی، پایان دادن به فعالیت‌های این گروه در تمامی مناطق است.

در بیانیه منتشرشده آمده است که سیاست «تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» به‌طور قاطع و بدون هیچ‌گونه مصالحه‌ای دنبال می‌شود و این فرآیند چندجانبه، یک «نقطه عطف تاریخی» برای آینده کشور و تقویت برادریِ ترک و کرد به شمار می‌رود.

طبق این طرح، در مراحل آتی سازوکار‌هایی برای بازگشت قانونی عناصر این گروه به ترکیه و انطباق مجدد آنها با جامعه پیش‌بینی شده است. همچنین برنامه‌هایی در حوزه‌های آموزشی و اقتصادی برای تسهیل ادغام کامل این افراد و تحکیم آرامش پایدار داخلی به اجرا درمی‌آید تا بستر همزیستی مسالمت‌آمیز میان آحاد جامعه بیش از پیش فراهم شود.