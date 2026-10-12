اعتراضات به ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، اعتراض‌هایی را در حمایت از دانش‌آموزان محجبه برانگیخته است. هم‌زمان، اختلال گزارش‌شده در اینترنت گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط آن با انتشار ویدئو‌های اعتراضات ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: در پی تغییر جنجالی مقررات مربوط به پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان که عمدتا محصلان محجبه را هدف گرفته است، اعتراضاتی درباره محدودیت‌های حجاب شکل گرفته است.

به گزارش ایسنا، در ماه سپتامبر، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که رعایت آنچه را که «پوشش سکولار» خواند، برای دانش‌آموزان و معلمان الزامی می‌ساخت.

اگرچه در این مقررات صراحتاً نامی از حجاب برده نشده است، اما گزارش‌ها و ویدئو‌های متعددی در فضای مجازی منتشر شده که ظاهراً نشان‌دهنده ممانعت از ورود دختران دانش‌آموز به مدارس جمهوری آذربایجان است؛ اقدامی که احتمالاً به دلیل داشتن حجاب صورت گرفته است.

در همین حال، کاربران در جمهوری آذربایجان از مشکلاتی در مورد دسترسی به اینستاگرام و تیک‌تاک خبر داده‌اند. برخی از کاربران گمانه‌زنی کرده‌اند که محدودیت‌های گزارش‌شده می‌تواند با انتشار اخیر ویدیو‌های مربوط به حجاب مرتبط باشد.

مقامات جمهوری آذربایجان رسماً در مورد قطعی‌های گزارش‌شده اظهار نظری نکرده‌اند.

ویدیو‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند، همچنین دانش‌آموزانی را نشان می‌دهند که در همبستگی با دختران محجبه که طبق گزارش‌ها از ورودشان جلوگیری شده است، در خارج از مدارس اعتراض می‌کنند و کلاس‌ها را تحریم می‌کنند.

مقامات جمهوری آذربایجان به طور سنتی الزامات لباس فرم مدرسه را با اشاره به ماهیت سکولار آموزش عمومی توجیه کرده‌اند.

با این حال، اعمال این قوانین در مورد روسری‌های مذهبی بار‌ها جنجال‌آفرین شده است. در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۲، محدودیت‌های مشابه باعث اعتراضاتی شد که برخی از آنها توسط پلیس پراکنده شدند و به دنبال آن دستگیری‌هایی صورت گرفت.

اعتراضات مردمی در جمهوری آذربایجان معمولا نادر است و مقامات باکو تجمعات غیرمجاز را به شدت محدود می‌کنند.