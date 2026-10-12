جوان آنلاین: نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که در انتخابات پیش رو برای کنار زدن بنیامین نتانیاهو تلاش خواهد کرد.

وی افزود: ما برای پیروزی و جایگزینی نتانیاهو می‌رویم. او به خانه خواهد رفت و ما برای اصلاح اسرائیل اقدام خواهیم کرد.

به اعتقاد بنت، رژیم اسرائیل با تهدیدی واقعی روبرو است و در مسیری کُند، اما حتمی به سوی خودویرانگری حرکت می‌کند.

وی همچنین عوفر وینتر را نسخه کامل نتانیاهو توصیف کرد و گفت: هر کس به وینتر رأی دهد، در واقع به نتانیاهو رأی داده است.

بنت در ادامه به شدت از ایتمار بن گویر انتقاد کرد و او را وزیر باج‌گیری خواند و گفت: در دوره مسئولیت او، میزان جرایم، اخاذی و احساس ناامنی افزایش یافته و صاحبان کسب‌وکارها مجبور به پرداخت پول بیشتری شده‌اند.