گسترش اعتراضات به ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

پافشاری دولت جمهوری آذربایجان بر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور موجب گسترش اعتراضات و اعتصاب دانش‌آموزان و کادر آموزشی تعدادی از مدارس شده‌است.

جوان آنلاین: دانش‌آموزان تعدادی از مدارس در جمهوری آذربایجان در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.

به گزارش مهر، اداره آموزش شهر باکو اعلام کرده است که نظارت بر نحوه اجرای الزامات جدید در مدارس دولتی را آغاز کرده است.

این اقدامات با انتقاد دانش‌آموزان و والدین روبه‌رو شده است؛ آنان می‌گویند این مقررات، حق تحصیل دختران محجبه را محدود می‌کند. بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، دولت حق برخورداری از آموزش متوسطه عمومی رایگان و اجباری را تضمین می‌کند.

تعطیلی ۲ مدرسه و برکناری یک معلم محجبه

بر اساس گزارش‌های تلویزیون میدان و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، دانش‌آموزان مدرسه شماره ۶۹ در باکو و مدرسه متوسطه بی. شیری‌یف در روستای مولااوبا، واقع در شهرستان ماسالی از حضور در کلاس‌های درس خودداری کرده و خواستار آن شده‌اند که به هم‌کلاسی‌های محجبه‌شان اجازه بازگشت به مدرسه داده شود.

در رویدادی جداگانه، بنا بر گزارش تلویزیون میدان، یک معلم محجبه در مدرسه متوسطه شماره ۹۰ ریچارد زورگه در باکو از کار برکنار شده است. تصاویر منتشرشده از سوی این رسانه، دانش‌آموزان گریان را نشان می‌دهد که معلم خود را در آغوش گرفته‌اند.

اعتصاب غذای روزنامه‌نگار زندانی در حمایت از حجاب

پولاد اصلانوف، روزنامه‌نگار زندانی نیز در اعتراض به تغییر مقررات لباس فرم مدارس که ۲۱ سپتامبر از سوی هیئت وزیران جمهوری آذربایجان تصویب شد، دست به اعتصاب غذا زده است.

مدیر زندانی پایگاه خبری «خبرمان» اعلام کرد که روز پنجشنبه در اعتراض به این محدودیت‌ها اعتصاب غذا را آغاز کرده است.

همسر او، گلمیرا اصلانوا در پستی در فیس‌بوک این تصمیم را اعلام کرد و گفت که اصلانوف در ندامتگاه شماره ۱۵ نگهداری می‌شود.

اصلانوف گفت هدف از اعتصاب غذا، جلب توجه افکار عمومی به محروم شدن دانش‌آموزان محجبه از حضور در مدارس و محدودیت‌های مربوط به پوشش معلمان است. او همچنین گفت که حق تحصیل فرزند خودش نیز محدود شده است.

او گفت: «اعلام می‌کنم که برای دفاع از حقوق فرزند خودم و همه دانش‌آموزان محجبه‌ای که حق تحصیلشان محدود شده است. همچنین برای دفاع از حقوق همه معلمان زن محجبه‌ای که مجبور می‌شوند میان تحصیل و استفاده از حجاب یکی را انتخاب کنند، اعتصاب غذا را آغاز کرده‌ام.»