\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0631\u06af\u0626\u06cc \u0644\u0627\u0648\u0631\u0648\u0641\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0631\u062c\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0644\u0627\u0648\u0631\u0648\u0641 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0648\u062f.