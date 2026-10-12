سردار شکارچی: کشورهای منطقه از زیر چتر امنیتی ناتوان آمریکا خارج شوند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از منافع ملی، امنیت کشور و کیان ایران اسلامی، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز با آمادگی‌ها و توانمندی‌های فراتر از گذشته، قاطعانه از منافع ملی، امنیت کشور و کیان ایران اسلامی دفاع نموده و با هجوم پرقدرت شکست را بر دشمنان تحمیل خواهند نمود.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در اظهاراتی عنوان کرد: آمریکا برای رهایی از باتلاق خودساخته در غرب آسیا که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود، به قاچاق سوخت متوسل شده است. اما پرسش اساسی این است که آیا راهزنی دریایی، دزدی و قاچاق سوخت می‌تواند مانع شکست قطعی آمریکا شود؟ هرگز!

به گزارش ایسنا، وی افزود: جنگ تبلیغاتی و دروغ‌های پی درپی مقامات آمریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز، واقعیت‌های میدان را تغییر نخواهد داد. نه عملیات روانی و نه ادعاهای رسانه‌ای قادر نخواهند بود واشنگتن را از پیامدهای راهبردهای شکست‌خورده‌اش برهانند. شکست را نمی‌توان با تبلیغات و جنگ روانی پنهان کرد و واقعیت‌های میدان را نمی‌توان با هیاهو تغییر داد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: توهین‌های اخیر مقامات متوهم و نابخرد آمریکا در خصوص تمدن، تاریخ و ملت ایران، نه تنها بازتابی از استیصال آن‌ها است بلکه تنها بر عزم راسخ مردم قهرمان ایران می‌افزاید. ما بارها قدرت و اراده خود را به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و هم پیمانان آنها نشان داده‌ ایم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز با آمادگی‌ها و توانمندی‌های فراتر از گذشته، قاطعانه از منافع ملی، امنیت کشور و کیان ایران اسلامی دفاع نموده و با هجوم پرقدرت شکست را بر دشمنان تحمیل خواهند نمود.

سردار شکارچی با بیان اینکه «کشورهای منطقه باید از زیر چتر امنیتی ناتوان آمریکا خارج شوند»، اظهار کرد: واشنگتن حتی از تأمین امنیت خود در منطقه عاجز است، چه رسد به تأمین امنیت دیگران. تداوم اتکا به چتر امنیتی ادعایی آمریکا، چیزی جز پذیرش هزینه‌های سنگین یک محاسبه و تصمیم غلط نخواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: کشورهای منطقه ناکارآمدی چتر امنیتی ادعایی آمریکا را در میدان عمل تجربه کرده‌اند؛ اکنون زمان آن است که از این تجربه درس بگیرند و با طناب پوسیده ترامپ و نتانیاهو، خود را به چاه مرگ نیفکنند. ما اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تجدید شود.