جوان آنلاین: اتحادیه اروپا روز دوشنبه بیست‌ودومین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد که بر اساس آن، حدود هزار و ۶۰۰ فرد و شرکت مرتبط با آنچه صنایع دفاعی روسیه خوانده شده به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌شوند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وزیران خارجه اتحادیه اروپا همین حالا نزدیک به هزار و ۶۰۰ مورد جدید تحریمی را با هدف قرار دادن مجتمع صنایع نظامی روسیه تصویب کردند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از نیمی از موارد جدید به زنجیره تولید موشک‌های بالستیک مرتبط هستند. این تحریم‌ها پس از انتشار فهرست کامل در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا اجرایی خواهند شد.