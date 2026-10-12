رئیس دومای روسیه: اوکراین توسط غرب اشغال شده است

یک مقام ارشد دولت روسیه، اوکراین را کشوری تحت اشغال دولت های غربی ارزیابی کرد که نظام سیاسی و استقلال آن از بین رفته است.

جوان آنلاین: «ویچیسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه گفت: اوکراین امروز از سوی غرب اشغال شده است و ساکنان این کشور برای آنها صرفاً ابزار رسیدن به اهدافشان هستند.

وی افزود: غرب به اوکراین مستقل نیاز ندارد و به همین دلیل با ارسال تسلیحات، هر کاری می‌کند تا نفوذ خود بر این کشور را حفظ کند.

این مقام روس گفت: کسانی که ایده‌هایی برای حل‌ جنگ اوکراین مطرح می‌کنند بدانند که این کشور تحت رهبری ولودیمیر زلنسکی و «ائتلاف مشتاقان» به اردوگاه کار اجباری تبدیل شده است.

ولودین افزود: زلنسکی با هر بهانه‌ای از برگزاری انتخابات طفره می‌رود؛ شهروندان اوکراین مرعوب شده‌اند، نظام سیاسی ویران شده و رقابت سیاسی وجود ندارد.