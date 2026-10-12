المیرا گوزل‌زاده، داور جهانی کاراته ایران، برای قضاوت در رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه جهان، عازم شهر بیلسکو بیاوا در لهستان شد.

جوان آنلاین: گوزل‌زاده از طریق استانبول راهی لهستان شد تا در رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال به قضاوت بپردازد.

این رقابت‌ها از ۱۴ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵)، به مدت پنج روز، در شهر بیلسکو بیاوا لهستان با حضور بیش از ۲ هزار ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در ۲ بخش پسران و دختران برگزار می‌شود.

گوزل‌زاده داور جهانی کاراته ایران که سابقه قضاوت در رویدادهای مهم و متعددی را دارد در این مسابقات نیز داوری خواهد کرد.

تیم‌های پایه کاراته ایران با ۱۴ ورزشکار در مسابقات جهانی لهستان روی تاتامی می‌روند. تیم ایران در دوره گذشته که در ونیز ایتالیا برگزار شد به یک طلا و یک برنز دست یافتند.