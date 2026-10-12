کد خبر: 1384114
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
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اعتصاب تازه اتحادیه‌های کارگری در بلژیک؛ اختلال گسترده در حمل‌ونقل عمومی و رسانه‌های دولتی

ق اتحادیه‌های کارگری بلژیک در اعتراض به سیاست‌های دولت و کمبود بودجه خدمات عمومی اعتصاب کردند؛ اقدامی که انتظار می‌رود حمل‌ونقل عمومی، رسانه‌های دولتی و برخی خدمات محلی را با اختلال روبه‌رو کند.

جوان آنلاین: پس از اعتراضات گسترده روز جمعه گذشته، اتحادیه‌های کارگری امروز بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های دولت دست به اقدام می‌زنند. اتحادیه سوسیالیست کارگران اعتصاب کارکنان بخش عمومی را سازماندهی کرده است. سایر اتحادیه‌های کارگری در این اعتصاب شرکت نمی‌کنند، اما برنامه‌های اعتراضی جداگانه‌ای دارند.

اووه روخوس رئیس اتحادیه سوسیالیست کارکنان بخش عمومی، موسوم به «آکود»، اعلام کرد این اعتصاب در اعتراض به کمبود بودجه خدمات عمومی و اقدامات بودجه‌ای جدیدی است که دولت در آستانه اجرای آنها قرار دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش دوباره برای محدود کردن سازوکار تعدیل دستمزدها و مزایا متناسب با شاخص تورم یا افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

بلگا نوشت: انتظار می‌رود این اعتصاب بخش‌های مختلفی را مختل کند، هرچند هنوز ابعاد کامل این اختلال‌ها مشخص نیست.

شرکت حمل‌ونقل عمومی «د لاین» در منطقه فلاندر بلژیک پیش‌بینی کرده است که خدمات این شرکت با اختلال شدید مواجه شود. این شرکت برنامه زمانی جایگزینی برای خدمات خود تدوین کرده است. شرکت حمل‌ونقل عمومی «استیب» نیز درباره احتمال بروز اختلال هشدار داده است.

این خبرگزاری افزود: اعتصاب در شبکه راه‌آهن نیز آغاز شده است. از شامگاه روز یکشنبه تا پایان ساعت فعالیت قطارها در روز دوشنبه، تعداد قطارهای فعال کاهش خواهد یافت. شرکت ملی راه‌آهن بلژیک نیز برنامه زمانی جایگزینی برای حرکت قطارها در نظر گرفته است.

فعالیت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی عمومی بلژیک، «و.ار.ت» و «ار.ت.ب.اف»، نیز به شدت تحت تاثیر این اعتصاب قرار خواهد گرفت. پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی این شبکه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و بسیاری از برنامه‌های همیشگی آنها لغو خواهد شد. ایستگاه‌های رادیویی نیز عمدتا موسیقی پخش خواهند کرد.

در این گزارش آمده‌است: مدارس نیز ممکن است با اختلال در فعالیت‌های خود مواجه شوند. احتمال بروز اختلال در بخش‌های دیگری از جمله شهرداری‌ها و سایر نهادهای محلی نیز وجود دارد. خدمات شرکت پست بلژیک، «ب.پست»، هم ممکن است تحت تاثیر این اعتصاب قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، در جریان تظاهرات سراسری در پایتخت بلژیک علیه کاهش‌ بودجه‌ دولت، درگیری‌هایی میان گروه کوچکی از معترضان و پلیس رخ داد. این تظاهرات روز جمعه (۱۷ مهر) با حضور اعضای اتحادیه‌های کارگری و صدها دانشجو برگزار شد.

چند ده نفر از معترضان نقاب‌دار که لباس‌های سیاه بر تن داشتند، سنگ و اشیای دیگر به سوی پلیس پرتاب کردند. هم‌زمان شعارهای ضدپلیس در خیابان‌ها طنین‌انداز شد و دیوارهای اطراف نیز با نوشته‌های اعتراضی علیه پلیس پوشیده شد.

به گزارش شاهدان رویترز، نیروهای آتش‌نشانی چندین آتش‌سوزی از جمله اتوبوس‌های شعله‌ور را خاموش کردند و پلیس نیز در واکنش به این حوادث از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

برچسب ها: کارگری ، اعتراضات ، تجمع
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