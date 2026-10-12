آنکارا: اظهارات اسرائیل ضد اردوغان نشانه استیصال سیاسی است

جوان آنلاین: برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در پاسخ به اظهارات یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم اسرائیل علیه این کشور و اردوغان در صفحه مجازی خود نوشت: اظهارات تکان‌دهنده‌ وزیر دفاع(جنگ) اسرائیل، اسرائیل کاتس، که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ما و کشور ما را هدف قرار می‌دهد، نشانه‌ای آشکار از استیصال سیاسی است که آنها پیش از انتخابات آینده در اسرائیل با آن مواجه هستند. این اتهامات بی‌اساس علیه ترکیه نمی‌تواند سابقه‌ نسل‌کشی دولت اسرائیل در غزه و سیاست‌های تهاجمی آن در منطقه‌ ما را بپوشاند.

وی افزود: تهدیدهای آشکار کاتس به مرگ علیه کسانی که در مذاکرات آتش‌بس و صلح دخیل هستند، جلوه‌ جدیدی از بی‌توجهی دولت اسرائیل به قوانین بین‌المللی است. این رویکرد غیرمسئولانه، بی‌توجهی آشکار به افکار عمومی بین‌المللی است. تحت رهبری رجب طیب اردوغان، ترکیه به دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین، عدالت و صلح پایدار ادامه خواهد داد. تهدیدها، تحریکات و کارزارهای بدنام‌سازی دولت اسرائیل، موضع کشور ما را به نفع حقوق و عدالت تغییر نخواهد داد.

کاتس پیش از این با اشاره به دیدار اردوغان با رهبران جنبش حماس در ترکیه نوشته بود: اردوغان همچنان برای قاتلان حماس و عوامل آنها فرش قرمز پهن می‌کند و از فعالیت‌های تروریستی که آنها با همکاری اخوان المسلمین از ترکیه علیه اسرائیل و کشورهای مهم اسلامی منطقه انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. ما رهبران حماس در خارج را ترور می کنیم. آنها در تیررس هستند.