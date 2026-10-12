کد خبر: 1384077
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

وضعیت فاجعه‌بار عربستان مقابل یمن؛ اعتبار ریاض بر باد رفت

عربستان عربستان سعودی با وجود وارد کردن حجم انبوهی از تسلیحات پدافندی و نظامی همچنان در برابر حملات نیروهای مسلح یمن ضعیف بوده و توان مقابله با آنها را ندارد.

جوان آنلاین: عربستان سعودی مبالغ هنگفتی برای خرید تسلیحات پیشرفته هزینه کرده است، اما عملیات های موفق نیروهای مسلح یمن به ویژه حمله به فرودگاه ریاض ضعف این کشور را آشکار کرده است.

به گزارش مهر، طی شدیدترین حمله به عربستان سعودی در بیش از یک دهه گذشته، روز شنبه فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۳ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. این حمله موجب شد کشورهای مختلف به شهروندان خود هشدار دهند که از این فرودگاه دوری کنند.

ناتوانی عربستان به عنوان وارد کننده تجهیزات نظامی

حملات مکرر موشکی و پهپادی یمن به اعتبار عربستان سعودی به عنوان کشوری باثبات با وجود برخورداری از منابع عظیم نفتی آسیب زده است. این حملات نیروهای مسلح یمن سامانه های پدافند هوایی عربستان را تحت فشار قرار داده و احتمالا ذخایر موشک های رهگیر این کشور را کاهش می دهد؛ موشک هایی که گزارش ها حاکی از کمبود آنها در سراسر جهان است.

موشک های یمنی در چندین مورد از حملات علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه ها از جمله فرودگاه ریاض از سامانه های دفاعی عربستان عبور کرده اند.

آندریاس کریگ، از شرکت مشاوره ریسک منا آنالیتیکا مستقر در لندن، گفت: حتی یک سامانه چندلایه متشکل از پاتریوت، تاد، جنگنده ها و دیگر حسگرها نیز نمی تواند بر فراز کشوری به وسعت عربستان سعودی، با مساحتی حدود ۲.۲ میلیون کیلومتر مربع، گنبدی نفوذناپذیر ایجاد کنند. عربستان باید به طور مستمر از ریاض، فرودگاه ها، تأسیسات نفتی، پایگاه های نظامی و حجم گسترده ای از زیرساخت های حیاتی محافظت کند.

وی گفت: این کشور ظرفیت محدودی در صنایع نظامی دارد و به همین دلیل، هزینه های سنگینی برای خرید تسلیحات پیشرفته وارداتی متحمل شده است. عربستان در طول تاریخ برای تقویت نیروهای خود به حضور گسترده نیروهای خارجی، پیمانکاران و مربیان نظامی متکی بوده است.

کریگ اضافه کرد: خریدهای عمده تسلیحاتی از تولیدکنندگان غربی، از جمله شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به یکی از ویژگی های اصلی سیاست دفاعی عربستان و راهبرد دیپلماتیک این کشور برای جلب حمایت متحدان تبدیل شده است. اگرچه پدافند عربستان برخی از این حملات را رهگیری می کند اما نیروهای یمنی برای دستیابی به اهداف خود نیازی ندارند که هر بار از سامانه های دفاعی عبور کنند. آنها فقط به چند اصابت موفق نیاز دارند و حملات مکرر به فرودگاه ریاض نشان می دهد که یمنی ها همچنان توانایی انجام حملات متوالی در برد راهبردی را حفظ کرده اند.

وضعیف فاجعه بار برای سعودی

توماس جونو، تحلیلگر امنیتی دانشگاه اتاوا تاکید کرد، نیروهای مسلح یمن می خواهند قواعد بازی را تغییر دهند. با حملات جنگنده های عربستان به فرودگاه صنعا، نیروهای مسلح یمن می خواهند همان کاری را با عربستان انجام دهد که ریاض با آنها می کند.

وی گفت: هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی عربستان از سوی یمن حامل این پیام است که بهای صلح مدام در حال افزایش است. برای عربستان سعودی، این وضعیت یک فاجعه تمام عیار است زیرا این کشور چندین سال است که تلاش می کند خود را از جنگ یمن خارج کند.

همچنین آندریاس کریگ تصریح کرد: فرودگاه ریاض اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا یکی از محورهای اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به شمار می رود؛ طرحی که هدف آن تبدیل ریاض به قطب بزرگ برای گردشگران، شرکت های چندملیتی و رویدادهای بین المللی است. اگرچه اختلال در فعالیت فرودگاه ریاض ممکن است قدرت نظامی عربستان را تضعیف نکند، حملات مکرر هزینه های اقتصادی و روانی به این کشور تحمیل می کند که از خسارت های فیزیکی فراتر می روند.

برچسب ها: عربستان سعودی ، جنگ یمن ، مقاومت یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

دو سرمقاله در یک ستون!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار