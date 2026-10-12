پاسخ آمریکا به شروط ما کافی نیست؛ ترامپ مجبور به قاچاق در هرمز شده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: پاسخ آمریکا به شروطمان را ناکافی می‌دانیم؛ ترامپ پس از ناکامی ناوگان امریکا در باز کردن تنگه هرمز، به قاچاق روی آورده است.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی در صفحه شخصی خود نوشت: آمریکا با برخی از هفت شرط ایران موافقت کرده است، اما ما پاسخ این کشور را ناکافی می‌دانیم.

وی تاکید کرد: دیپلماسی ایران تغییر کرده است و دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهیم گشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در مطلب دیگری نوشت: ترامپ که با توهم فتح ایران، یکی از احمقانه‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر را با فریب خوردن از نتانیاهو راه انداخت، اکنون پس از ناکامی ناوگان امریکا در باز کردن تنگه هرمز، به قاچاق روی آورده است. ارتش آمریکا تا پیش از این، هیچ‌گاه به چنین فلاکتی دچار نشده بود!