برگزارکنندگان تجمع اعتراضی در نجف اشرف با صدور بیانیه‌ای، ضمن مخالفت با دخالت‌ها و فشار‌های خارجی، خواستار لغو فوری ممنوعیت پرواز‌های ایران از فرودگاه‌های عراق و پایبندی به استقلال تصمیم‌گیری ملی این کشور شدند.

جوان آنلاین: در بیانیه پایانی تجمع اعتراضی در نجف اشرف که در مخالفت با «دستور‌های آمریکا» و ممنوعیت پرواز‌های ایران از فرودگاه‌های عراق برگزار شد، بر ضرورت حفظ استقلال تصمیم‌گیری عراق و اولویت دادن به منافع ملی این کشور تأکید شد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه، معترضان خواستار لغو فوری تصمیم ممنوعیت پرواز‌های ایران در فرودگاه‌های عراق شدند و اعلام کردند که اجازه نخواهند داد هیچ مقام یا نهادی مانع حضور زائران، به ویژه زائران ایرانی، برای زیارت اماکن مقدس شود.

همچنین در این بیانیه بر ارائه حمایت‌های لازم به مردم جمهوری اسلامی ایران برای عبور از «بحران‌ها و چالش‌های کنونی» تأکید شده است.

امضاکنندگان بیانیه از مردم خواستند با سیاست‌های کشور‌هایی که در «جنایت و هدف قرار دادن جمعی مردم فلسطین، ایران، لبنان و عراق» نقش دارند، مخالفت کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه از دولت عراق و نمایندگان جریان‌های سیاسی خواسته شده است مسئولیت‌های ملی خود را بر عهده گرفته و زمینه را برای حضور نیرو‌های متخصص و شایسته در مدیریت مرحله کنونی فراهم کنند.

در پایان، برگزارکنندگان نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داده و خواستار برخورد مسئولانه و همراه با انعطاف با مطالبات مردم برای حفظ ثبات عمومی در عراق شدند.