کد خبر: 1381924
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

خروج کامل امریکا از عراق قوت گرفت

عراق صحنه اعتراض به تحریم هوایی ایران

دیروز اخباری از عراق منتشر شد که به خروج امریکا از این کشور و به طور ویژه به ترک پایگاه ویکتوریا اشاره داشت. همزمان با این تحولات، در عراق نیز مردم در اعتراض به تحریم هوایی ایران به خیابان آمدند. 
خروج عملی نیرو‌های خارجی و امریکایی از پایگاه‌ها و مراکز نظامی در بغداد از سال گذشته و در اجرای توافق عراق و امریکا که در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام شد، آغاز شد. بر اساس این توافق، حضور نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق باید تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یابد که چهار‌شنبه پایان خواهد یافت. روز گذشته، عبدالامیر الشمری مدیر دفتر نخست‌وزیر عراق در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که پایگاه نظامی «ویکتوریا» در اطراف فرودگاه بغداد به‌طور کامل از حضور نیرو‌های امریکایی خالی شده است. نیرو‌های امنیتی و نظامی عراق روز دو‌شنبه وارد پایگاه «ویکتوریا» به‌عنوان مقر اصلی ارتش امریکا در فرودگاه بغداد شده و کنترل این مکان را به دست گرفتند. 
سعد معن سخنگوی نهاد اطلاع‌رسانی «الاعلام الامنی» زیر نظر دفتر نخست‌وزیری عراق دیروز اعلام کرد نیرو‌های امنیتی و نظامی این کشور، مقر اصلی نیرو‌های امریکایی مستقر در فرودگاه بین‌المللی بغداد را به‌طور رسمی تحویل گرفتند. در این میان علاوه بر خروج نیرو‌های غربی و امریکایی، ارتش ترکیه نیز باید خاک عراق را تخلیه کند؛ عبدالامیر الشمری روز گذشته درباره حضور نظامی ترکیه نیز گفت مذاکراتی برای خروج نیرو‌های ترکیه از پایگاه بعشیقه (زلیکان) در استان نینوا در جریان است و این پایگاه طی ۶۰ روز تخلیه خواهد شد. 

 حرکت مردمی، عاملی برای تغییر
 یک منبع آگاه نزدیک به دولت عراق خبر داد که طی ۲۴ساعت آینده ممنوعیت ورود پرواز‌های ایرانی به فرودگاه نجف اشرف لغو می‌شود. این در حالی است که مردم عراق دیروز در ورودی فرودگاه بین‌المللی نجف تجمع کردند. 
در واکنش به سیاست‌های اخیر دولت، شهروندان ناصریه نیز با برگزاری تظاهراتی گسترده، همسویی دولت با محاصره امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند. اهالی کربلا نیز روز دو‌شنبه تجمع کرده و آن را نقض حاکمیت عراق توصیف کردند. شیخ علی الاسدی رئیس شورای سیاسی جنبش النجبای عراق در گفت‌و‌گو با المیادین تصریح کرد که تصمیم دولت عراق مبنی بر منع فرود هواپیما‌های ایرانی در فرودگاه‌های این کشور، «تسلیم شدن در برابر زورگویی امریکا» است. شیخ علی الاسدی از «تصمیم‌گیرندگان عراقی» خواست در تصمیم مربوط به پرواز‌های ایران تجدیدنظر کنند.
 وی هشدار داد که عدم تجدیدنظر در این تصمیم، منجر به «حرکت‌های مردمی فشارآور برای ایجاد تغییر» خواهد شد. وی تأکید کرد که عراق باید استقلال خود را داشته باشد و در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش آزاد باشد. او افزود: «اگر عراق بتواند بر خود حکومت کند و جلوی دخالت امریکا در تصمیماتش را بگیرد، دیگر نیاز به وجود مقاومت منتفی می‌شود.» 
شیخ الاسدی همچنین از یک طرح امریکایی برای برهم زدن ثبات عراق پرده برداشت و گفت که امریکایی‌ها گروهی متشکل از عراقی‌ها را تشکیل داده‌اند که وظیفه‌اش انجام ترور است. وی گفت: «آن‌ها تحت نظر ما هستند.» این عضو ارشد مقاومت عراق خاطرنشان کرد: «شخصیت‌های امنیتی در این طرح امریکایی برای ایجاد فتنه دست داشتند که شناسایی شدند و فتنه‌شان خنثی شد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عراق ، امریکا ، جنگ
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