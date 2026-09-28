کد خبر: 1381921
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
هشدار یمنی‌ها به ریاض 

زیرساخت بزنید زیرساخت می‌زنیم 

1 پل‌ها، بازار‌ها و مدرسه‌ها به اهداف عربستان در جنگ یمن تبدیل شده‌اند؛ چیزی که تغییر محاسبات عربستان در برابر حملات فزاینده یمن را نشان می‌دهد

جوان آنلاین: پل‌ها، بازار‌ها و مدرسه‌ها به اهداف عربستان در جنگ یمن تبدیل شده‌اند؛ چیزی که تغییر محاسبات عربستان در برابر حملات فزاینده یمن را نشان می‌دهد. ریاض در روز‌های اخیر دامنه حملات را به زیرساخت‌ها و مناطق غیرنظامی کشانده تا جایی که صنعا دیروز هشدار داد که اگر عربستان زیرساخت بزند، یمن نیز زیرساخت‌های حیاتی این کشور، به‌ویژه در ریاض، را هدف خواهد گرفت. 
جنگ در یمن، معادلات را پی‌درپی دی می‌نوردد و حالا یمنی‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه حمله سعودی‌ها به زیرساخت‌ها، معادله «زیرساخت در برابر زیرساخت» را در دستور کار قرار خواهند داد. یک منبع نظامی در صنعا روز دو‌شنبه به روزنامه لبنانی الاخبار گفت که حمله به پل‌های غیرنظامی با این استدلال که ممکن است از آنها برای عملیات نظامی استفاده شود، نشانه ناتوانی عربستان در مهار توانایی‌های انصارالله است. این منبع یمنی گفته «پل‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده نمی‌شوند» و هشدار داده که پل‌های حیاتی عربستان، به‌خصوص در ریاض، می‌توانند وارد بانک اهداف یمن شوند. 
محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا نیز گفته که «افزایش کشتار‌ها علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها، نیت‌های واقعی و خرابکارانه نظام سعودی در قبال سرزمین و مردم یمن را آشکار می‌کند.» عبدالسلام تأکید کرد که این اقدامات «هیچ دستاوردی برای عربستان به همراه نخواهد داشت، بلکه شکست آن را عمیق‌تر می‌کند و انگیزه‌ای برای ملت ما خواهد بود تا پایداری و ایستادگی خود را در مسیر تحقق اهداف عادلانه‌اش تقویت کند.» «محمد الفرح»، از مسئولان انصارالله نیز در واکنش به توئیت «عبدالغنی جمیل» از چهره‌های وابسته به ائتلاف متجاوز که مدعی شده بود «جنگ هنوز آغاز نشده و منتظر بمانید»، نوشت: با این سخن موافقم؛ نبرد واقعی یمن علیه رژیم متجاوز سعودی هنوز کلید نخورده است!» 

 حملات سعودی به زیرساخت‌ها 
هشدار یمنی‌ها به اعمال معادله «زیرساخت در برابر زیرساخت» بعد از زنجیره‌ای از حملات عربستان ابراز شده که دامنه این حملات در روز‌های اخیر، فقط به مواضع نظامی محدود نمانده است. جنگنده‌های سعودی به شکل فزاینده‌ای بازارها، پل‌ها و جاده‌های ارتباطی در استان‌های تعز، صعده و الحدیده را هدف قرار می‌دهند. در یکی از حملات، بازار منطقه مفرق ماویه در جنوب تعز هدف قرار گرفت؛ حمله‌ای که منابع یمنی شمار کشته و زخمی‌های آن را بیش از ۵۰نفر اعلام کرده‌اند. پیش از این هم، بازاری در استان لحج هدف قرار گرفته بود. همچنین پل «الدلیل» در مسیر ارتباطی اب، تعز و ذمار و پل «البرح» در مسیر تعز به المخا، مورد حمله قرار گرفت؛ حملاتی که به گفته منابع صنعا، رفت‌وآمد و ارتباط زمینی میان چند استان را مختل کرده است. 
روز دوشنبه، همچنین یک مدرسه دیگر در تعز هدف حمله عربستان قرار گرفت. خبرگزاری سبأ گزارش داده که جنگنده‌های سعودی برای سومین بار مدرسه «الروضه» در منطقه التعزیه را هدف گرفته و بقایای ساختمان را نیز تخریب کرده‌اند. گزارش دیگری هم از حمله چهار موشک به بخش شرقی صعده منتشر شده است. نهاد ملی حقوق بشر مستقر در صنعا گفته که طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۷۵ مرکز آموزشی در یمن هدف حملات عربستان قرار گرفته‌اند و از سوم سپتامبر، حملات به مدارس و تأسیسات ارتباطی افزایش یافته است. یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز دو‌شنبه گفت که جنگنده‌های اف۱۵ سعودی در ۲۴ ساعت ۲۶ حمله به استان‌های تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام داده‌اند و مجموع حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز مرحله جدید تشدید تنش‌ها به هزار و ۸۵ مورد رسیده است. 


 سفر فرحان به واشینگتن
 فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، روز دو‌شنبه وارد واشینگتن شد تا با مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، دیدار و گفت‌و‌گو کند. به‌رغم تلاش عربستان برای جلب حمایت امریکا مقابل انصارالله، دولت ترامپ حاضر به ورود به جنگ یمن نشده است. همزمان، برتری نظامی عربستان در ادوات نظامی، باعث برتری جنگ نشده و انصارالله طی هفته‌های اخیر، با به کارگیری توانایی‌های نامتعارف خود، موفق به تغییر معادله جنگ شده‌اند، چیزی که به نظر باعث شده عربستان با حمله به زیرساخت‌ها، یمنی‌ها را تحت فشار قرار دهد. خبرنگار شبکه المسیره در استان صعده یمن دیروز گزارش داد که عربستان سعودی روستا‌های مسکونی در مناطق شمالی شهرستان مرزی «رازح» را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. در مقابل، منابع یمنی گفتند که ۱۰نفر از نیرو‌های مزدور عربستان سعودی در نبرد‌های جاری با نیرو‌های انصارالله در جبهه الاغبره در استان لحج کشته شدند. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، ضمن تمسخر موضع عربستان سعودی درباره توانایی «جامعه بین‌المللی» برای فیصله دادن به جنگ یمن و نابودی انصارالله، تصریح کرد که تکیه بر نیرو‌های خارجی برای تحقق اهداف ریاض، ناتوانی عربستان از رویارویی مستقیم با یمنی‌ها را نشان می‌دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یمن ، جنگ ، عربستان
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