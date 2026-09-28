مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن میزبان نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان بود.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام منابع لبنانی، این ملاقات با هدف بررسی آخرین تحولات سیاسی و هماهنگی‌های دوجانبه میان واشنگتن و بیروت صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم، شبکه ال‌بی‌سی لبنان به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد مدعی شد که این دو مقام درباره نقشه راهی گفت‌و‌گو کردند که سازوکاری را برای خروج اسرائیل از لبنان، در کنار گسترش کنترل کامل دولت لبنان بر قلمرو خود و سازوکاری برای راستی‌آزماییِ اجرا، ترسیم می‌کند.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که حملات و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان بخصوص مناطق جنوبی همچنان ادامه دارد و محافل بین‌المللی این اقدامات صهیونیست‌ها را با چراغ سبز آمریکا تفسیر می‌کنند.