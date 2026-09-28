جوان آنلاین: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا به‌ویژه کشور‌هایی نظیر یونان و اسپانیا تعهدات محکمی برای ارائه موشک‌های پاتریوت به کی‌یف داده‌اند یا خیر؟ به خبرنگاران گفت: متاسفانه امروز هیچ تعهد جدیدی داده نشد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، کایا کالاس پیش از جلسه امروز وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل، از کشور‌های دارای چنین موشک‌هایی خواست که اکنون آنها را به اوکراین منتقل کنند و ذخایر از طریق تولید آینده دوباره پر شود.

کالاس در ادامه اظهاراتش با اتهام‌زنی علیه روسیه ادعا کرد: روسیه در حال آماده‌سازی عملیات و حملات خرابکارانه بیشتری علیه دموکراسی‌های اروپایی است و ما از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا هوشیار باشند و اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: هزینه‌های نظامی اتحادیه اروپا افزایش یافته، اما کمبود‌های قابل‌توجهی همچنان وجود دارد و اکنون باید اولویت، پُر کردن این شکاف‌ها باشد.

روسیه بار‌ها اعلام کرده که عرضه سلاح به اوکراین مانع از حل‌وفصل بحران اوکراین می‌شود.