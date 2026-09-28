کد خبر: 1381913
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ترکیه ایست‌های بازرسی خود در شمال عراق را افزایش داد

6 یک منبع در اقلیم کردستان از افزایش شمار ایست‌های بازرسی در شمال عراق خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع مسئول در استان سلیمانیه در شمال عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نیرو‌های ترکیه به‌جای کاهش ایست‌های بازرسی خود در شمال عراق، نقاط بازرسی جدیدی در این منطقه ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این منبع در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری «المعلومه» اشاره کرد: طرحی ترکیه‌ای برای کنترل مناطق مرزی در استان‌های اربیل و نینوا در حال شکل‌گیری است که با چراغ سبز آمریکا و همزمان با افزایش شمار ایست‌های بازرسی ارتش ترکیه از ۴۰ مورد در سال گذشته به ۱۰۰ مورد در سال جاری دنبال می‌شود.

وی افزود: شمار نیرو‌های ترکیه در شمال عراق به‌طور ناگهانی به بیش از ۴ هزار نیروی نظامی افزایش یافته که رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته است؛ این در حالی است که پس از خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و توقف تمامی عملیات نظامی میان این حزب و ترکیه، ادامه حضور این نیرو‌ها توجیهی ندارد.

این منبع بیان کرد که ترکیه ده‌ها روستای مرزی در شمال عراق را تحت کنترل خود درآورده است؛ اقدامی که با سکوت دولت اقلیم کردستان همراه بوده و نشان می‌دهد این دولت از پیش در جریان نفوذ نیرو‌های ارتش ترکیه به عمق خاک عراق و موافقت آمریکا قرار داشته است.

برچسب ها: ترکیه ، ایست بازرسی ، عراق
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