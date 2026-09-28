کد خبر: 1381912
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر صفوی:

آمریکا دیگر به منطقه باز نمی‌گردد

65 دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه کشور‌های حاشیه خلیج فارس بدانند آمریکا دیگر به منطقه باز نمی‌گردد، گفت: ما چند هزار سال در کنار همسایگان خود بوده‌ایم و همسایه هستیم و بهتر است همسایه‌ها با یکدیگر کنار بیایند.

جوان آنلاین: از سازمان برنامه و بودجه کشور، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور سردار سرلشکر «سید یحیی رحیم صفوی»، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، و «معصومه آباد»، آزاده دوران دفاع مقدس، روز دوشنبه ششم مهرماه در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

سرلشکر صفوی در این مراسم با مقایسه شرایط دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، به تفاوت‌های این دو دوره در چند محور پرداخت.

ظرفیت‌های اقتصادی و کریدور‌ها

سرلشکر صفوی در بخشی از سخنان خود به ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک کشور اشاره کرد و گفت: باید از حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین حمایت سیاسی چین و روسیه از ایران، هم در دیپلماسی و هم در نظام اقتصادی، بهره برد.

وی با بیان اینکه ایران ۱۵ همسایه دارد و تجارت با آنها باید مورد محاسبه قرار گیرد، افزود: از یک مرز در سیستان و بلوچستان روزانه چند میلیون کالا قابل تبادل است. کریدور شمال - جنوب و راه‌آهن زاهدان - چابهار تا پایان امسال برقرار می‌شود و امیدواریم راه‌آهن رشت - آستارا نیز در زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: ایران در بحث کریدور‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد و از تحریم‌ها خارج شود.

پیام به همسایگان خلیج فارس

سرلشکر صفوی در بخشی از سخنان خود به شرایط اقتصادی و انرژی اشاره کرد و تجارت جهانی انرژی را در وضعیتی دشوار توصیف کرد.

وی افزود: کشور‌های حاشیه خلیج فارس بدانند آمریکا دیگر به منطقه باز نمی‌گردد. ما چند هزار سال در کنار همسایگان خود بوده‌ایم و همسایه هستیم؛ بهتر است همسایه‌ها با یکدیگر کنار بیایند.

تفاوت ماهیت دوران دفاع مقدس و تجاوز‌های اخیر

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا درباره شرایط دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، آمریکا، شوروی و کشور‌های اروپایی، از عراق حمایت می‌کردند و کشور‌های عربی منطقه نیز حدود ۹۵ میلیارد دلار به این کشور کمک کردند. در داخل نیز انقلاب تازه شکل گرفته بود، وضعیت ارتش نابسامان بود و سپاهیان بیشتر نیروی امنیتی بودند و در کردستان و نقاط دیگر، درگیر بودند. کشور از نظر سازمان‌دهی و آمادگی نیز در شرایط مطلوبی نبود.

وی درباره جنگ اخیر گفت: روسیه و چین، دست‌کم حمایت‌های سیاسی و رسانه‌ای از ایران داشته‌اند، اما مواضع کشور‌های منطقه تغییر چندانی نکرده است.

صفوی گفت: جنگ هشت‌ساله، ماهیتی زمین‌پایه داشت و محور آن تصرف سرزمین بود، اما جنگ‌های اخیر، هواپایه و دریاپایه و مبتنی بر فناوری است. در این جنگ‌ها فناوری‌های گوناگون، از جمله فناوری‌های اطلاعاتی، صد‌ها فروند هواپیما و انواع موشک‌های کروز، بالستیک در کنار یکدیگر به کار گرفته می‌شود.

صدام، ترامپ و نتانیاهو، در رسیدن به اهدافشان شکست خوردند

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با طرح این پرسش که آیا صدام به اهدافش رسید، گفت: صدام نتوانست به اهدافش برسد. ما نظامی‌ها می‌گوییم اگر کسی به اهدافش دست پیدا نکند، شکست خورده است. با کمال صراحت و صداقت می‌گویم، آمریکایی‌ها و نتانیاهو نیز در نابودی و تسلیم ایران شکست خوردند.

سرلشکر صفوی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها گفت: نیرو‌های مسلح، انرژی هسته‌ای، دولت و ملت ما، سر جای خود هستند. بیشتر خبرگان سیاسی و کسانی که علوم راهبردی خوانده‌اند، از جمله در خارج از کشور، معتقدند آمریکا شکست خورده است.

مطالعه کتاب «من زنده‌ام» مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار داد

جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از حضور سرلشکر صفوی، او را فرمانده خود دانست و گفت: از سال ۱۳۶۰ در جنوب کشور افتخار سربازی و شاگردی او را داشته‌ام.

«رحیم ممبینی» با اشاره به فعالیت‌های سرلشکر صفوی در حوزه سلامت، علم، تدریس و تالیف، افزود: کتاب‌های متعددی از او، بیشتر در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، منتشر شده است.

ممبینی با تقدیر از فداکاری و ایثارگری خانم «معصومه آباد»، گفت: مطالعه کتاب «من زنده‌ام» که خاطرات ایشان است، من را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین با گرامیداشت سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله»، دبیر کل حزب‌الله لبنان، گفت: حدود دو سال در محضر او بودم و او از معدود کسانی بود که با تمام وجود در ائمه اطهار و نایب امام زمان (عج)، ذوب بود.

در ادامه مراسم، «معصومه آباد»، آزاده دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زنده‌ام»، خاطراتی از دوران اسارت خود بیان کرد.

در پایان مراسم، به هفت نفر از رزمندگان و ایثارگران سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه دفاع مقدس، حوادث دی ماه سال گذشته و جنگ تحمیلی اخیر، لوح تقدیر اهدا شد.

برچسب ها: سرلشکر صفوی ، آمریکا ، خلیج فارس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تسلیم‌بشو نیستیم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

بدون شرح

پول حقیقی به بورس برگشت

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار