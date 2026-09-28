دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه کشور‌های حاشیه خلیج فارس بدانند آمریکا دیگر به منطقه باز نمی‌گردد، گفت: ما چند هزار سال در کنار همسایگان خود بوده‌ایم و همسایه هستیم و بهتر است همسایه‌ها با یکدیگر کنار بیایند.

جوان آنلاین: از سازمان برنامه و بودجه کشور، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور سردار سرلشکر «سید یحیی رحیم صفوی»، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، و «معصومه آباد»، آزاده دوران دفاع مقدس، روز دوشنبه ششم مهرماه در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

سرلشکر صفوی در این مراسم با مقایسه شرایط دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، به تفاوت‌های این دو دوره در چند محور پرداخت.

ظرفیت‌های اقتصادی و کریدور‌ها

سرلشکر صفوی در بخشی از سخنان خود به ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک کشور اشاره کرد و گفت: باید از حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین حمایت سیاسی چین و روسیه از ایران، هم در دیپلماسی و هم در نظام اقتصادی، بهره برد.

وی با بیان اینکه ایران ۱۵ همسایه دارد و تجارت با آنها باید مورد محاسبه قرار گیرد، افزود: از یک مرز در سیستان و بلوچستان روزانه چند میلیون کالا قابل تبادل است. کریدور شمال - جنوب و راه‌آهن زاهدان - چابهار تا پایان امسال برقرار می‌شود و امیدواریم راه‌آهن رشت - آستارا نیز در زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: ایران در بحث کریدور‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد و از تحریم‌ها خارج شود.

پیام به همسایگان خلیج فارس

سرلشکر صفوی در بخشی از سخنان خود به شرایط اقتصادی و انرژی اشاره کرد و تجارت جهانی انرژی را در وضعیتی دشوار توصیف کرد.

وی افزود: کشور‌های حاشیه خلیج فارس بدانند آمریکا دیگر به منطقه باز نمی‌گردد. ما چند هزار سال در کنار همسایگان خود بوده‌ایم و همسایه هستیم؛ بهتر است همسایه‌ها با یکدیگر کنار بیایند.

تفاوت ماهیت دوران دفاع مقدس و تجاوز‌های اخیر

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا درباره شرایط دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، آمریکا، شوروی و کشور‌های اروپایی، از عراق حمایت می‌کردند و کشور‌های عربی منطقه نیز حدود ۹۵ میلیارد دلار به این کشور کمک کردند. در داخل نیز انقلاب تازه شکل گرفته بود، وضعیت ارتش نابسامان بود و سپاهیان بیشتر نیروی امنیتی بودند و در کردستان و نقاط دیگر، درگیر بودند. کشور از نظر سازمان‌دهی و آمادگی نیز در شرایط مطلوبی نبود.

وی درباره جنگ اخیر گفت: روسیه و چین، دست‌کم حمایت‌های سیاسی و رسانه‌ای از ایران داشته‌اند، اما مواضع کشور‌های منطقه تغییر چندانی نکرده است.

صفوی گفت: جنگ هشت‌ساله، ماهیتی زمین‌پایه داشت و محور آن تصرف سرزمین بود، اما جنگ‌های اخیر، هواپایه و دریاپایه و مبتنی بر فناوری است. در این جنگ‌ها فناوری‌های گوناگون، از جمله فناوری‌های اطلاعاتی، صد‌ها فروند هواپیما و انواع موشک‌های کروز، بالستیک در کنار یکدیگر به کار گرفته می‌شود.

صدام، ترامپ و نتانیاهو، در رسیدن به اهدافشان شکست خوردند

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با طرح این پرسش که آیا صدام به اهدافش رسید، گفت: صدام نتوانست به اهدافش برسد. ما نظامی‌ها می‌گوییم اگر کسی به اهدافش دست پیدا نکند، شکست خورده است. با کمال صراحت و صداقت می‌گویم، آمریکایی‌ها و نتانیاهو نیز در نابودی و تسلیم ایران شکست خوردند.

سرلشکر صفوی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها گفت: نیرو‌های مسلح، انرژی هسته‌ای، دولت و ملت ما، سر جای خود هستند. بیشتر خبرگان سیاسی و کسانی که علوم راهبردی خوانده‌اند، از جمله در خارج از کشور، معتقدند آمریکا شکست خورده است.

مطالعه کتاب «من زنده‌ام» مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار داد

جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از حضور سرلشکر صفوی، او را فرمانده خود دانست و گفت: از سال ۱۳۶۰ در جنوب کشور افتخار سربازی و شاگردی او را داشته‌ام.

«رحیم ممبینی» با اشاره به فعالیت‌های سرلشکر صفوی در حوزه سلامت، علم، تدریس و تالیف، افزود: کتاب‌های متعددی از او، بیشتر در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، منتشر شده است.

ممبینی با تقدیر از فداکاری و ایثارگری خانم «معصومه آباد»، گفت: مطالعه کتاب «من زنده‌ام» که خاطرات ایشان است، من را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین با گرامیداشت سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله»، دبیر کل حزب‌الله لبنان، گفت: حدود دو سال در محضر او بودم و او از معدود کسانی بود که با تمام وجود در ائمه اطهار و نایب امام زمان (عج)، ذوب بود.

در ادامه مراسم، «معصومه آباد»، آزاده دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زنده‌ام»، خاطراتی از دوران اسارت خود بیان کرد.

در پایان مراسم، به هفت نفر از رزمندگان و ایثارگران سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه دفاع مقدس، حوادث دی ماه سال گذشته و جنگ تحمیلی اخیر، لوح تقدیر اهدا شد.