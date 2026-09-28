جوان آنلاین: به نقل از العهد، مردم عراق در پاسخ به فراخوان جنبش نجبای عراق در مخالفت با توقف پروازهای ایران مقابل فرودگاه نجف تجمع کردند.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش جمعیت زیادی مقابل فرودگاه نجف در اعتراض به تصمیم مقامات در توقف پروازهای ایرانی تجمع کردهاند.
اهالی کربلا نیز امروز در اعتراض به توقف پروازهای ایران به خواست آمریکا تجمع کرده و آن را نقض حاکمیت عراق توصیف کردند.
در شهر ناصریه عراق نیز تظاهرات گستردهای در اعتراض به تحریمهای آمریکا علیه ایران و ممنوعیت پروازهای آن به عراق برگزار شده است.