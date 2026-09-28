الجزایر: اصلاح عمیق شورای امنیت ضروری است

جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون سازمان ملل، «احمد عطاف» وزیر مشاور و وزیر امور خارجه الجزایر طی سخنانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل به مسائل مختلف از جمله شورای امنیت، بازیابی اعتماد بین کشور‌ها و اوضاع منطقه پرداخت.

به گزارش ایرنا، عطاف با اشاره به شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول»، گفت: سوال اساسی این است که چگونه می‌توانیم اعتماد را بازسازی کنیم، با تشدید بحران‌ها در جهان، اعتماد بین کشور‌ها کاهش می‌یابد و منطق زور دوباره مطرح می‌شود و توافق و اجماع را نادیده می‌گیرد.

وی تصریح کرد: کدام اعتماد در قانون بین‌المللی می‌تواند باقی بماند زمانی که به متجاوز حق دفاع از خود داده می‌شود؛ با توجه به تحولات کنونی اصلاح نظام سازمان ملل ضروری است. ضرورت دارد که نظامی با انصاف و عدالت بیشتر باشد، ممکن نیست که از صلح و امنیت بین‌المللی سخن گفت تا زمانیکه نظام روابط بین‌الملل جنگ‌ها را ترجیح می‌دهند؛ بنابراین الجزایر خواهان تقویت نقش مجمع عمومی و سلطه آن و اصلاح عمیق شورای امنیت است به گونه‌ای که به نهادی با عدالت بیشتر و کارآمدی بیشتر تبدیل شود.

وزیر امور خارجه الجزایر افزود: منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در یکی از مراحل خطرناک تاریخی خود قرار دارد نه به دلیل حجم ویرانی برجای مانده از جنگ‌های متوالی بلکه به دلیل فرسایش مرز‌های جداکننده است در حالی که امری مردود در روابط کشورهاست. در همین ارتباط الجزایر با نگرانی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس را دنبال می‌کند و جنگ‌ها بر دوش کشور‌های منطقه و ملت‌های آن سنگینی می‌کند و ثبات، امنیت و رفاه ملت‌های آن را تهدید می‌کند، ملت‌هایی که گروگان تسویه حساب‌هایی شده‌اند که متعلق به آنها نیست. الجزایر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه را محکوم و بر ضرورت کاهش تنش‌ها و احترام به قوانین بین‌المللی در برخورد با تحولات و اختلافات و منازعات در منطقه تأکید می‌کند.

عطاف تصریح کرد: الجزایر همچنین تداوم تجاوزات اسرائیل علیه کشور‌های منطقه به ویژه سوریه و لبنان و تلاش آن برای تجزیه کشور برادر سومالی را محکوم می‌کند. در فلسطین نیز فجایع انسانی ادامه دارد و اسرائیل اشغالگر به تجاوزات و کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان ادامه می‌دهد؛ صحنه‌ای که شایسته نیست به یک صحنه عادی برای جهان تبدیل شود. توافق آتش‌بس در غزه به امید پایان دادن به درد و رنج مردم فلسطین وارد مرحله اجرا شد، اما این امید در سایه تداوم سیاست‌های اسرائیل و نادیده گرفتن توافقنامه‌های امضا شده، از بین رفت. الجزایر بر حمایت کامل از حقوق مشروع و غیرقابل تصرف مردم فلسطین از جمله حق تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت کامل به پایتختی قدس شریف تأکید می‌کند.

وی همچنین بر حمایت الجزایر از مردم صحرای غربی برای تعیین سرنوشت خود تأکید کرد و درباره لیبی نیز گفت: مردم لیبی خود قادر هستند به توافق برسند و الجزایر ایمان دارد که دخالت‌های خارجی اعم از سیاسی، نظامی و امنیتی عامل اصلی دودستگی در لیبی است و ملت لیبی با اراده خود می‌تواند سرنوشت خود را تعیین کند.