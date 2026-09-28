آمریکا: با الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل مخالفیم!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در نشست این نهاد بین المللی در خصوص رژیم صهیونیستی با طرح توهمات ادعایی خود، با دخالت آشکار در امور داخلی فلسطینیان مدعی شد: خلع سلاح حماس حیاتی است و این گروه نباید هیچ نقشی در اداره غزه داشته باشد!

به گزارش مهر، معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت در واکنشی صرفا لفظی به توحش صهیونیست‌ها در اراضی فلسطینیان اعلام کرد: ما از سازمان ملل می‌خواهیم تا از فعالیت‌های «شورای صلح» و «کمیته ملی اداره غزه» حمایت کند. ایالات متحده با الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل مخالف است.

وی مدعی شد که تمامی اعضای سازمان ملل باید با اسرائیل برای خلع سلاح حماس همکاری کنند!