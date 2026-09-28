کد خبر: 1381897
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

بازداشتی‌های حادثه «فرفورد» در انگلیس آزاد شدند

6 پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد: ۵ نفر در ارتباط با حادثه «فرفورد» با قرار وثیقه آزاد شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس ضدتروریسم انگلیس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۵ نفر امروز در ارتباط با حادثه «فرفورد» با قرار وثیقه آزاد شدند؛ البته، این به معنای پایان تحقیقات نیست.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی پلیس ضدتروریسم انگلیس در این خصوص آمده است: افراد آزادشده همچنان تحت تحقیقات قرار دارند. در حال بررسی این احتمال هستیم که حادثه نزدیک پایگاه «فرفورد» توسط عوامل نیابتی و به نمایندگی از دولت‌های خارجی انجام شده باشد.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر انگلیس در پی حادثه نزدیک پایگاه «فرفورد» خواستار برگزاری نشست اضطراری کابینه این کشور شد.

این در حالیست که وزیر دفاع انگلیس پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره ادعای احتمال ارتباط ایران با بازداشت ۵ نفر در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد گفت: بسیار نادرست است که درباره انگیزه این افراد گمانه‌زنی کند.

نیرو‌های مبارزه با تروریسم تحقیقات درباره یک حادثه امنیتی و آنچه در پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد رخ داده است را برعهده گرفته‌اند. ۵ نفر به ظن آماده‌سازی برای انجام یک اقدام «تروریستی» بازداشت شده بودند، اما تاکنون اتهامی علیه آنها مطرح نشده است.

پایگاه فرفورد در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب لندن قرار دارد و یکی از چند پایگاه انگلیس که نیروی هوایی آمریکا بر اساس توافقی مربوط به دهه ۱۹۵۰ از آنها استفاده می‌کند.

باند پروازی طولانی فرفورد، این پایگاه را برای استفاده بمب‌افکن‌های سنگین مناسب کرده است. این پایگاه در جنگ خلیج فارس، جنگ سال ۲۰۰۳ عراق و همچنین تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته است.

برچسب ها: پلیس ضد تروریسم ، انگلیس ، پایگاه فرفورد
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