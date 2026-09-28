رسانه آمریکایی گزارش داد، پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به دلیل عملیات دفاعی ایران دیگر امن نیستند و پایه و اساس دیرینه استراتژی نظامی آمریکا را زیر سوال می‌برد.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست عصر دوشنبه نوشت: از زمان جنگ‌جهانی دوم، ایالات متحده شبکه‌ای گسترده از ۷۵۰ پایگاه در ۸۰ کشور و سرزمین ایجاد کرده است. فرض همیشه این بوده که برتری هوایی ایالات متحده، این پایگاه‌ها را ایمن نگه می‌دارد و در طول درگیری‌های عراق و افغانستان، پایگاه‌های ایالات متحده نسبتا امن بودند. اما جنگ علیه ایران نشان داده است که این فرض دیگر معتبر نیست و در نتیجه، پایه و اساس دیرینه استراتژی نظامی ایالات متحده را زیر سوال می‌برد.

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی ضمن تاکید بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات آمریکا گزارش داد: ایران از پهپاد‌ها و موشک‌ها برای وارد کردن خسارات سنگین به پایگاه‌های ایالات متحده در سراسر منطقه خلیج فارس استفاده کرده است. همانطور که گزارش اخیر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا اشاره کرد، حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسانده و آنها را ویران کرده است. علاوه بر این، ده‌ها هواپیمای آمریکایی منهدم شده‌اند یا آسیب دیده‌اند.

واشنگتن پست تاکید کرد: این خسارت به‌ویژه در فعالیت پشتیبانی دریایی بحرین، مقر ناوگان پنجم که در ۲۸ فوریه اولین روز جنگ علیه ایران از کار افتاد، قابل‌توجه بود. تا این حد که دریاسالار داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا طی یک نشست عمومی اذعان کرد که آنها به این زودی‌ها به آنجا بر نمی‌گردند.

این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از این گزارش به ضعف ایالات متحده در جنگ علیه ایران اشاره کرد و نوشت: از آنجا که بندر بحرین غیرقابل استفاده بود، نیروی دریایی مجبور بود برای تامین ناوگان ایالات متحده در خاورمیانه به پایگاه خود در دیه‌گو گارسیا در فاصله ۲۲۰۰ مایلی تکیه کند. این امر هزینه و دفعات رسیدن تدارکات به کشتی‌ها را افزایش داد و همچنین تماس‌های بندری را بسیار خطرناک کرد. ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن ۹ ماه طاقت‌فرسا را ​​در دریا گذراند. استرس به قدری شدید شد که هشت نفر از پرسنلی که بخشی از گروه ضربت بودند، اقدام به خودکشی کردند. حالا تصور کنید چین، با پهپاد‌ها و موشک‌های بسیار بیشتر از ایران، چه بلایی می‌تواند سر پایگاه‌های ایالات متحده در ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، گوام و حتی هاوایی بیاورد. اگر بیشتر این پایگاه‌ها، حتی به‌طور موقت از کار بیفتند، توانایی ایالات متحده در دفاع از تایوان فلج می‌شود.

واشنگتن پست در پایان افزود: آسیب‌پذیری فزاینده پایگاه‌های ایالات متحده در مقابل موشک‌ها و پهپاد‌های ایران هیچ راه‌حل آسانی ندارد. تعطیلی پایگاه‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از هدف قرار گرفتن آنهاست، اما این کار تاثیر سیاسی مخربی خواهد داشت، زیرا نشانه‌ای از عدم مشارکت ایالات متحده خواهد بود. در هر حال، اکنون در این مرحله پایگاه‌های آمریکایی در منطقه دیگر امن نیستند.