ادعای آلمان: روسیه آماده مذاکرات برای خاتمه جنگ اوکراین نیست

جوان آنلاین: یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار دو روز پیش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نیویورک ادعا کرد: روسیه آماده اتخاذ موضع سازنده در مورد پایان دادن به جنگ علیه اوکراین نیست.
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه آلمان در گفتوگو با شبکه تلویزیونیایآردی این کشور مدعی شد: روسیه هیچ تمایلی برای مشارکت سازنده در مذاکرات اوکراین نشان نداده است. به همه کسانی که همچنان میگویند آلمان باید مذاکره کند، آلمان باید با روسیه صحبت کند، اکنون میگویم که ما این کار را انجام میدهیم، اما متاسفانه روسیه در حال حاضر هیچ تمایلی برای اتخاذ موضعی سازنده نشان نمیدهد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که وادهفول و لاوروف اولین دیدار خود را از ژانویه ۲۰۲۲ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند.
به گفته وزارت امور خارجه روسیه، این مذاکرات حدود ۲۰ دقیقه به طول انجامید و به درخواست طرف آلمانی انجام شد.