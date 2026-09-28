جوان آنلاین: سمافور عصر دوشنبه گزارش داد: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از طرفی در حال تلاش به منظور تامین ۱.۵ تریلیون دلار برای پنتاگون است و از طرف دیگر با مقاومت جمهوریخواهان کنگره در این مسیر مواجه میشود. بیمیلی فزاینده قانونگذاران برای برآورده کردن درخواست بودجه چشمگیر پیت هگست، نگرانیهای واقعی درون حزبی در مورد رهبری او، رابطهاش با کنگره و جنگ جاری علیه ایران را منعکس میکند. این موضوع همچنین ماهها جنجال در پنتاگون بر سر برکناری و استعفای مقامات ارشد مختلف را نیز برجسته میسازد.
به گزارش ایسنا، سمافور تاکید کرد: طبق مصاحبهها با شش سناتور و همچنین چندین مقام دولتی، روابط متزلزل هگست در کنگره، او را در مسیر دردسر بزرگتری پس از انتخابات قرار داده است.
یک مقام دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به سمافور گفت: این میتواند به یک بنبست واقعی تبدیل شود و ارتش در این میان گرفتار گردد. ازجمله پیامدهای این امر میتوان به این اشاره کرد که دیگر بودجهای برای ذخیره مجدد مهمات وجود نخواهد داشت. هر چه این وضعیت بیشتر طول بکشد، خطرناکتر میشود، زیرا ما واقعا به دلیل جنگ علیه ایران بودجه خود را از دست دادهایم.
یک سناتور جمهوریخواه به سمافور گفت: به نظر نمیرسد که هگست برنامه اجرایی برای دریافت صدها میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی که در پاییز درخواست میکند، داشته باشد. افراد زیادی هستند که واقعا از جنگ علیه ایران و نحوه پیشبرد آن ناراحت و عصبانی هستند. ما احساس میکنیم که این جنگ به شانس ما در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر آسیب میرساند.
سناتور جمهوریخواه دیگری به رابطه میان ترامپ و هگست اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور هنوز کاملا در کنار هگست است، اما نگرانیهای بسیار جدی در مورد او وجود دارد. آیا آنها میتوانند پول اضافی دریافت کنند؟!
پایگاه خبری سمافور افزود: حامیان هگست همچنین به شکافی اذعان دارند که به توانایی پنتاگون در دستیابی به خواستههایش آسیب میرساند.
کوین کرامر، سناتور حزب جمهوریخواه گفت: عدم تعامل مداوم با دموکراتها همچنان یک خطای راهبردی برای هگست و تیمش است.
کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده و اظهار نظری انجام نداده است.