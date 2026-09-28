۸۳۸ کشته و بیش از ۳۶۰۰ زخمی در یمن از ۱۵ مرداد تاکنون

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «الشروق»، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد که از ۶ آگوست (۱۵ مرداد) تا ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) تعداد تلفات در یمن ۴ هزار و ۴۸۱ نفر به ثبت رسیده است که از این تعداد ۸۳۸ نفر کشته و ۳ هزار و ۶۴۳ نفر نیز زخمی هستند.

در این گزارش آمده است که از ۱۹ تا ۲۶ سپتامبر (۲۸ شهریور – ۴ مهر) ۱۶۴ نفر کشته و ۶۴۵ نفر نیز زخمی شده‌اند و تعداد فوتی‌ها از میان زخمی‌ها در این دوره حدود ۲۰ درصد ثبت شده است در حالی که در دوره قبل ۲۴ درصد و دوره قبل‌تر از آن ۱۷ درصد بوده است.

استان لحج به ویژه مناطق المضاربه، رأس العاره و ساحل باب المندب بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و در این مناطق ۴۷ مورد تلفات از جمله ۱۸ کشته در روز ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) و در روز ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) نیز ۳۴ تلفات به ثبت رسیده است و بیشترین تعداد تلفات نیز در دو استان مأرب به ویژه در الجوبه و صرواح و تعز در مناطق التربه، مقبنه، المعافر و المظفر بوده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به افزایش خانواده‌های آواره یمنی آمده است که تعداد خانواده‌های آواره در ۱۰ استان به ۲۷ هزار و ۴۱۳ خانواده رسید که شامل ۱۸۰ هزار و ۵۱۳ نفر است در حالی که ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تعداد آوارگان ۱۷ هزار و ۸۵۲ خانواده شامل ۱۲۲ هزار و ۲۹۷ نفر بود.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) همچنین درباره بحران انسانی و بهداشتی هشدار داد و افزود که خانواده‌های آواره در معرض ابتلا به بیماری‌های مزمن وبا، سرخک، مالاریا و تب دنگی قرار دارند.