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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
سیاست » اخبار کلی

قالیباف: روابط ایران و چین نمونه تعامل دو تمدن بزرگ آسیایی است

6 نماینده ویژه ایران در امور چین، با تأکید بر پیشینه تاریخی روابط تهران و پکن، روابط دو کشور را نمونه‌ای از تعامل میان دو تمدن بزرگ آسیایی دانست و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین در یادداشتی نوشت: «روابط ایران و چین، به عنوان دو کشور با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، همواره بر پایه احترام متقابل، تعامل سازنده و شناخت عمیق میان ملت‌ها استوار بوده است. پیوند‌های تاریخی میان دو تمدن بزرگ آسیایی، که در مسیر تاریخی جاده ابریشم شکل گرفته است، نه تنها عرصه مبادلات اقتصادی و تجاری، بلکه بستری برای تبادل اندیشه، دانش، فرهنگ و تجربه‌های تمدنی بوده است. امروز این میراث مشترک، سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در عصر جدید محسوب می‌شود.

مایلم در این مناسبت مهم، دهمین سالگرد ارتقای روابط دو کشور به سطح «مشارکت جامع راهبردی» و پنجمین سالگرد امضای برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین را نیز گرامی بدارم. این تحولات مهم نشان‌دهنده اراده سیاسی رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های بلندمدت و ایجاد چارچوبی پایدار برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف است. ملت ایران پس از جنگ سوم تحمیلی علیه خود، عمق قدرت و مقاومت خود را نشان داد و قطعاً این ایستادگی در روابط ایران با کشور‌های دوست تحولی جدید رقم خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که بتواند در چارچوب برنامه همکاری ۲۵ ساله به سازوکار‌های دوجانبه‌ای با چین دست یابد که علاوه بر تعمیق و سرعت‌بخشی تعاملات امکان استفاده از آن را در شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای میسر کند.

بی تردید، نقش مجالس و نهاد‌های قانون‌گذاری در تحکیم روابط میان ملت‌ها، نقشی اساسی و ماندگار است. در این راستا، مراتب قدردانی و احترام خود را نسبت به حضور معاون کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام می‌دارم.

چنانکه مستحضرید طی سال‌های گذشته سطح تعاملات و روابط پارلمانی میان مجلس شورای اسلامی ایران و کنگره ملی خلق چین همگام با سطح مشارکت جامع راهبردی دو کشور توسعه نیافته است. شایسته است، تمهیدات لازم برای توسعه و تعمیق این گونه از همکاری‌ها اندیشیده شود. پارلمان‌های دو کشور به مثابه یکی از ارکان مهم روابط دوجانبه، می‌توانند زمینه‌ساز افزایش شناخت متقابل، تقویت گفت‌و‌گو‌های سیاسی و حمایت از همکاری‌های اجرایی میان دو کشور را فراهم نمایند و نقش مهمی در ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی برای اجرای توافقات مشترک، تسهیل همکاری‌های اقتصادی، حمایت از تعاملات فرهنگی و علمی و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای مشارکت نهاد‌های مردمی ایفا نمایند. گسترش تبادل هیئت‌های پارلمانی، افزایش همکاری میان کمیسیون‌های تخصصی و توسعه گفت‌و‌گو‌های منظم میان نمایندگان دو کشور، از جمله مسیر‌های مهم برای تعمیق روابط تهران و پکن خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، دستاورد‌های بزرگ جمهوری خلق چین در عرصه‌های توسعه اقتصادی، علمی، فناوری و اجتماعی را ارج می‌نهد. تجربه موفق چین در مسیر توسعه ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارتقای جایگاه این کشور در عرصه جهانی، نشان‌دهنده اهمیت نقش نهاد‌های قانون‌گذاری در ایجاد محیط حقوقی و نهادی مناسب برای پیشرفت و توسعه پایدار است. در شرایط کنونی نظام بین‌الملل، که جهان با چالش‌های پیچیده و تغییرات سریع مواجه است، همکاری میان تمدن‌های بزرگ و جهان جنوب اهمیت ویژه‌ای یافته است. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می‌توانند از ظرفیت نهاد‌های قانون‌گذاری خود برای حمایت از چندجانبه‌گرایی، عدالت در روابط بین‌الملل، احترام به تنوع فرهنگی و تقویت همکاری میان کشور‌های مستقل بهره گیرند.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است روابط ایران و چین محدود به همکاری سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه نمونه‌ای از تعامل میان دو تمدن بزرگ آسیایی است که می‌تواند الگویی برای گفت‌وگوی تمدن‌ها، احترام به تفاوت‌ها و همکاری مبتنی بر منافع مشترک باشد.»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران ، چین
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