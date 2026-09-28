جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان گفت این کشور همراه با شرکای بینالمللی خود از دیوان کیفری بینالمللی حمایت خواهد کرد تا این نهاد همچنان بتواند به وظایف خود عمل کند.
به گزارش مهر، وی با اشاره به افزایش فشارها علیه نهادهای بینالمللی تأکید کرد حمایت از دیوان برای آلمان تنها یک موضوع سیاست خارجی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت تاریخی این کشور است.
آمریکا صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و در سالهای اخیر تحریمهایی علیه این نهاد و مقامهای آن اعمال کرده است. دونالد ترامپ نیز هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای عضو خواست از دیوان خارج شوند.