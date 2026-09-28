رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیدحسن نصرالله یک استراتژیست و فرمانده میدانی و جهادی بود، گفت: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به یک دکترین بازدارنده تبدیل کرد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف در پیامی به مناسبت دومین سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله آورده است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله عزیز (رضوان الله تعالی علیه)، فرصتی برای یادآوری نام و مرام و کارنامه کسی است که مقاومت را از یک حرکت نامنظم و گروه چریکی، به یک «دکترین بازدارنده» تبدیل کرد. شهید نصرالله در نگاه ما، تنها یک رهبر سیاسی-مذهبی نبود؛ او یک استراتژیست و فرمانده میدانی و جهادی بود که با درک دقیق از ژئوپلیتیک منطقه، حزب‌الله لبنان را به نقطه‌ای رساند که معادلات امنیت رژیم صهیونیستی را به‌طور کامل علیه این رژیم تغییر داد.

سید حسن نصرالله از فرماندهانی بود که میان میدان و مردم، ایمان و سیاست و آرمان و عمل، پیوندی ناگسستنی برقرار و «میدان» را به ابزاری برای تأمین امنیت پایدار تبدیل کرد. در نگاه او، لبنان، ایران، فلسطین و دیگر میدان‌های مقاومت، اجزای جدا از یکدیگر نبودند؛ بلکه هر یک بخشی از یک مسئولیت تاریخی در برابر اشغالگری و تجاوز به شمار می‌آمدند. از همین رو، نام او در حافظه مقاومت تنها با مسئولیت دبیرکلی حزب‌الله گره نخورده است؛ بلکه با سال‌ها ایستادگی، تدبیر و وفاداری به عهدی شناخته می‌شود که تا پای جان بر این عهد باقی ماند.

دشمن تصور می‌کرد با حذف فرمانده، مقاومت متوقف می‌شود؛ اما غافل بود از اینکه شهید نصرالله، ساختاری را پایه‌ریزی کرده است که متکی به فرد نیست، بلکه یک ساختار منسجم و با ثبات است که امروز نیز با قدرت، بازدارندگی خود را حفظ کرده است.

آنچه از شهید سید حسن نصرالله برجای مانده، یک نام و خاطره نیست؛ سرمایه‌ای انسانی و فکری است که در تجربه نسل‌های مقاومت، در ایمان مجاهدان و در اراده ملت‌هایی که عزت و آزادی را مطالبه می‌کنند، امتداد یافته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید شهیدان مقاومت، سید حسن نصرالله، یاد و نام این مجاهد بزرگ را در کنار همه شهدای جبهه مقاومت به خصوص امام شهیدمان گرامی می‌دارم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و رضوان الهی را برای آن شهید عزیز و عزت، اقتدار و سربلندی را برای ملت شریف لبنان، رزمندگان مقاومت و همه ملت‌های آزاده و مقاوم مسئلت دارم.»