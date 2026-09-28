سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان امروز به خبرنگاران با متذکر شدن تعهدات رژیم صهیونیستی در زمینه کمک‌های بشردوستانه به غزه طبق توافق آتش‌بس، از این رژیم خواست تحویل کمک‌های انسانی به این منطقه را تضمین کند.

جوان آنلاین: آلمان روز دوشنبه از رژیم صهیونیستی خواست تا تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه را تضمین کند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که یوزف هینترزر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز (دوشنبه) به خبرنگاران گفت: «درخواست ما این است که تحویل کمک‌های بشردوستانه تضمین شود، که ضمنا وظیفه یک قدرت اشغالگر است.»

با توجه به عمل نکردن رژیم صهیونیستی به تعهدات باقی‌مانده خود در توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، این سخنگو افزود: «درست است که وضعیت بشردوستانه در غزه کمی بهبود یافته، اما همان‌طور که در اجرای طرح غزه نیز چنین بوده هنوز به مراحلی نرسیده‌ایم که به مسائل مهمی مانند بازسازی بپردازد.»

هینتزر همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا سرانجام از دستگاه‌های اسکنر باری ارتش آلمان در گذرگاه‌های مرزی استفاده کند تا کالا‌های با کاربرد دوگانه مورد نیاز برای بازسازی مسکن در غزه پیش از زمستان امکان‌پذیر شود.

او بیان کرد: «ما انتظار داریم این اسکنر‌ها استفاده شوند تا کالا‌های با کاربرد دوگانه برای بازسازی و کمک‌های بشردوستانه به کار گرفته شوند.»

یک ارزیابی ماهواره‌ای توسط مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد نشان داد که تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، بیش از ۲۰۱ هزار ساختمان، معادل ۸۲ درصد از کل سازه‌های نوار غزه آسیب دیده‌اند.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه از زمان آغاز این جنگ در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۷۴ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۵ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است، در حالی که حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های این منطقه تخریب شده یا آسیب دیده است. طبق ارزیابی کارشناسان سازمان ملل، پاکسازی ۶۱ میلیون تن آوار در این منطقه که تخمین زده می‌شود حدود ۸ هزار تا ۱۰ هزار جسد هنوز زیر آن مدفون باشد، به هفت تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

رژیم صهیونستی با نقض تعهدات خود در توافق آتش‌بس اکتبر که با میانجیگری آمریکا انجام شد، مانع از ورود به مرحله نهایی آن شده است. این رژیم حملات به غزه، پیشروی از خط زرد که برای عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست در نظر گرفته شده بود، همچنین ممانعت از ورود کمک‌های انسانی به بهانه کاربرد دوگانه این کالا‌ها برای حماس، ادامه داده است.